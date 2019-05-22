Архитектурная дилемма: к обсуждению перспектив реставрации Конюшенного ведомства подключились градозащитники

У членов президиума петербургского отделения ВООПИиК состоялся диалог с одним из потенциальных инвесторов реконструкции Конюшенного ведомства. Встреча прошла в архитектурной студии Сергея Мишина. Одним из главных в дискуссии стал вопрос целесообразности масштабной выемки грунта и освоения подземного пространства под зданием. Градозащитников также интересовали культурные перспективы, которые ожидают Конюшенное ведомство после реставрации. Разговор инициировал инвестор. Он аргументировал свое решение тем, что конструктивная критика поможет принятию оптимальных решений с точки зрения сохранения исторического наследия и с позиции экономической рентабельности.

«Мы согласились, что необходимо рассмотреть возможность связывания Конюшенного ведомства с Конюшенным двором. При этом первым этапом должна стать реставрация зданий ведомства. Мы также предложили создать проект, где ведущие музеи Петербурга могли бы использовать это пространство для проведения временных и постоянных выставок», — рассказал заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Александр Кононов.

Конюшенное ведомство, располагающееся в самом центре Петербурга,является одним из самых проблемных городских сооружений. Долгое время оно остается в аварийном состоянии.Специалисты отмечают, что зданию требуется срочная реставрация, так как без должного ухода помещения разрушаются. В настоящее время идет активное обсуждение судьбы уникального архитектурного памятника. Стало известно, что Смольный рассматривает возможность реконструкции Конюшенного ведомства из средств бюджета. По оценке Администрации, минимальные затраты оцениваются в 5 млрд рублей. Данная перспектива вызывает вопросы, так как до сих пор властям не удалось достичь успехов в попытках реставрации ведомства.За девять лет Смольный потратил на восстановление и аварийный ремонт объекта около 4 млрд рублей.При этом в ответ на запрос депутата Бориса Вишневского Беглов указал, что точное состояние здания, его фундаментов и зараженных грунтов во дворе остается неизвестным.

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Существует вариант государственно-частного партнерства, однако данный формат потенциальные инвесторы называют нецелесообразным в связи с тем, что он может привести к отсутствию прав собственности на объект у инвестора, дополнительным бюджетным тратам и возникновению сомнительных схем.

Интерес к реконструкции Конюшенного ведомства проявили несколько частных компаний, сейчас существует три основных претендента. Концепция «Тандем-Истейт» ориентирована на создание арт-пространства. Планируемый центр должен осуществлять образовательную и развлекательную функции. В помещениях будут располагаться гостиница, мастерские, экскурсионное бюро,гастрономическая зона и театрально-концертная площадка. Проект предполагает реставрацию помещений с сохранением их облика и воссозданием снесённых во дворе корпусов.

Проект компании «Старт Девелопмент» включает в себя не только Конюшенное ведомство, но и расположенную рядом с ним площадь с двумя историческими зданиями. По плану там откроют музейно-выставочный комплекс. В подземном пространстве под территорией внутреннего двора будут располагаться хранилище, выставочные и служебные помещения, а в самом дворе сад со скульптурами и арт-объектами.

Третьим потенциальным инвестором является ООО «Магазин Купцов Елисеевых». Его концепция предполагает возведение экспозиционных залов в западной и северной зонах ведомства. В восточном крыле предусмотрены ресторан и галерея сувениров с примыкающей к ним гостиницей. Сохранится расположение мемориальной квартиры Карла Маннергейма и храма Спаса Нерукотворного Образа. Дополнительно проект включает в себя летнее кафе, зону свободного отдыха и каток.

Эксперты считают, что Конюшенное ведомство является архитектурным памятником федерального значения, поэтому его важно спасти. «Необходимо сохранить помещения конюшен, они производят фантастическое впечатление. Собственно, отсюда и взялась идея какого-то выставочного, культурного пространства, чтобы использовать их в первозданном виде», —сообщила градозащитница Юлия Минутина. Того же мнения придерживается и генеральный директор ColliersInternational в Санкт-Петербурге Андрей Косарев. «Необходимость реконструкции здания не вызывает сомнений. Локация и особенности памятника архитектуры позволяют использовать его с акцентом на создание центра притяжения для горожан и туристов. Это может быть многофункциональный комплекс с общественным пространством, арт-кластером, ресторанами, кафе, барами и гастромаркетом, магазинами, коворкингами», – подчеркнул Косарев.

Инициатива администрации по рассмотрению проектов, а также готовность инвесторов к диалогу дают надежду на то, что проблема разрушающегося ведомства найдет свое решение. Все предложенные концепции будут представлены на экспозиции, перед принятием окончательного решения общественность получит возможность подробно с ними ознакомиться.