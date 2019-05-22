Организатор лже-клиник, обманувших пенсионеров на миллиард рублей, учился бизнесу в «Сколково»

В зал суда заводят крепкого мужчину в толстовке с надписью Gucci. И нет, это не подделка, а тот редкий случай, когда задержанного привели в суд в брендовой дорогой одежде. Подозреваемый старательно прячет свое лицо под капюшоном и боится поднять глаза на судью. И не зря. Ведь именно он, по версии следствия, стал предполагаемым организатором мошеннической аферы на … миллиард рублей. Его жертвы – 11 тысяч стариков, которые хотели поправить свое здоровье в больницах. Только вот врачи в частных клиниках оказались липовыми (некоторые не имели даже начального медобразования). Что нельзя сказать о кредитах, которые пенсионеры брали на «лечение». «Комсомолка» выясняла, кто стоит за одной из самых масштабных афер года.

САМИ СДЕЛАЛИ ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

А ведь еще несколько дней назад 36-летний горе-бизнесмен Андрей К. и не думал прятать свое лицо. В Россию коммерсант приехал 10 лет назад из Белоруссии, где уже был судим за мошенничество. У предпринимателя нет медицинского образования, но это не помешало ему вместе с друзьями-земляками открыть 11 клиник по всей России. Первую из них белорусы зарегистрировали четыре года назад в Ярославле. Бизнес быстро пошел вверх. Люди верили заключениями лжеврачей и отдавали деньги, услышав о страшных диагнозах.

Раньше Андрей не прятал своего лицоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У бизнесменов был свои кол-центры по всей России, - рассказали «КП» в ГУ МВД по Республике Чувашия. – Их сотрудники обзванивали людей от 45 лет и приглашали пройти бесплатное «медицинское» обследование. Когда человек приходил к ним, «медики» брали некий прибор, устанавливали датчики на теле пациента и монитор красным показывал части тела человека, которые нужно лечить. Прибор они придумали сами. Сразу же после этого клиенту предлагали провести лечение. Средний чек - 150 тысяч рублей. Один курс - от 25 до 70 тысяч рублей. Если нет денег, а в основном так и было. Ведь пациенты были в основном пенсионеры, им навязывали кредиты.

Если пациент не соглашался, то его приглашали на косилиум врачей, который выносил страшный вердикт – если не начать лечение, то скоро наступит смерть. Испуганные пенсионеры тут же соглашались на любые условия. Причем довольно жесткие. Кредиты старики получали под 27 процентов годов. Плюс с них ежемесячно брали по 845 рублей за обслуживание счета. По словам полицейских, доходило до того, что старушка, получавшая пенсию в 9 тысяч рублей, 7 тысяч отдавала только за свой займ.

Андрей тратил все деньги на путешествияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«У МАТЕРИ БОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

Как ранее судимому в Белоруссии за мошенничества иностранцу удалось так лихо развить бизнес, силовики пока только гадают. Клиники с псевдоврачами вскоре после Ярославля появились в Москве, Санкт-Петербурге, в Чувашской Республике, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. На самом коммерсанте в России при этом зарегистрированы шесть компаний – от оптовой торговли продуктами, одеждой до создания информационных ресурсов. И, по одной из версий, такую бурную деятельность горе-коммерсант начал после учебы в школе менеджмента «Сколково». Об этом, к слову Андрей, и сам рассказывал в своих соцсетях.

- Спасибо всей команде «skolkovo school», за возможность оказаться в нужном месте, в нужное время и за ту колоссальную работу, которую вы проделываете, - делился Андрей. - Начало учебы было потрясающим, осознание того, сколько еще можно узнать и сделать, стало бесценным.

Андрей учился в СколковоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Можно предположить, что медициной Андрея заставили заняться болезни матери. Женщина сейчас живет одна в Гомеле.

- У мамы больное сердце и сахарный диабет, - пожаловалась «КП» сестра Андрея Вера. – Ее лучше не беспокоить, если она перенервничает, то может умереть.

«ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР Я ОСЛЕП»

Но за здоровье других сам Андрей вовсе не беспокоился. Никакого лечения «пациентам» в клиниках не оказывали. Поэтому зачастую горе-«медики» лишь гробили здоровье пенсионеров. Одним из таких «пациентов» стал 74-летний пенсионер из Новочебоксарска Антон Семенов (имя изменено – прим.ред).

Еще недавно Андрей с женой хвастались фотографией с рок-звездойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У меня пенсия 17 тысяч рублей, - рассказал Антон Петрович полицейским. – Из клиники мне позвонили в апреле 17 года. Сказали, что проводится бесплатная диагностика организма, попросили подойти. Когда я приехал, мне поставили под ноги подставку, на которой были металлические пластины, такие же были для рук. Врач объяснил, что это сканирование всего организма. На мониторе показали человеческий силуэт, с частями которые подвержены риску. И сказали, что лечиться нужно комплексно. Курс лечения– 60 тысяч рублей. Мне – пенсионеру - якобы со скидкой. И тут же оформили кредит.

При этом лечение Антону Петровичу назначили вовсе не медицинское, среди прочего там были мануальный массаж, витаминный комплекс, лпг-массаж и еще много витиеватых процедур. Но роковой для пенсионера оказалась прессотерапия.

- У меня было отслоение катаракты глаз, а из-за терапии пленка отслоилась и теперь свободно плавает в глазу, - делится пенсионер. – Я почти ослеп и по уши в долгах. В общей сложности у меня кредитов на 222 тысячи рублей.

Подельник Андрея из Белоруссии возглавлял клинику в ЯрославлеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«КТО КУДА, А МЫ В ДУБАИ»

Деньги обманутых стариков Андрей тратил на поездки с заграницей со своей молодой супругой. У пары сейчас двое детей. Вместе с женой бизнесмен объездил почти половину земного шара. Об этом можно судить по его снимкам в соцсетях. Вот бизнесмен делает себе прическу в США, а вот он управляет яхтой в Европе. Супруги себе ни в чем не отказывали.

- Кто куда, а мы в Дубаи, - делилась подробностями богатой жизни жена Андрея, показывая фотографию в обнимку с лидером группы «Ленинград» Шнуром.

Сейчас горе-бизнесмен под арестом, задержаны также 25 его сотрудников. Теперь им грозит до 10 лет за «мошенничество в особо крупном размере».

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