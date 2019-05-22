Как Анастасия Ивлеева попала в список Forbes молодых и успешных

Они молоды и красивы, и уже добились отличных результатов, но не собираются на этом останавливаться. Так можно сказать обо всех номинантах российского рейтинга Forbes «30 до 30», который был опубликован 21 мая. Туда вошли самые успешные люди, получившие глобальное признание в одном из десяти направлений: предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа.

Из 100 номинантов жюри выбрали топ-30. «Комсомолка» собрала для вас самых ярких представителей Санкт-Петербурга и Ленобласти.

28-летняя Анастасия Ивлеева, которая выросла в селе Ленинградской области, стала одной из лучших в категории «Новые медиа». Когда-то девушка работала администратором в ресторане в Санкт-Петербурге, а сейчас у нее 11 млн подписчиков в Instagram, свое шоу на Ютюбе, а ведущие телеканалы мечтают ее заполучить, ведь лицо Ивлеевой в кадре - это уже залог высоких рейтингов. Когда-то за первую рекламу она заработала всего 15 тысяч рублей. Надо было написать про сайт знакомств.

-Я тогда подумала: начало неплохое. Не какие-нибудь там глупости рекламировать, - поделилась королева Рунета.

Могла ли предположить Ивлеева, что через пару лет один рекламный пост в ее Instagram будет стоить более 1 млн. рублей, а глянец будет отдавать ей свою обложку.

- Еще одна обложка мечты! Признаюсь, когда была мелкой, мониторила все журналы и думала, везет же этим девушкам с обложки, они такие красивые, у них интересная жизнь, их печатают в таких крутых и крупных изданиях, - похвасталась Ивлеева в своем Instagram - И вот, происходит то, о чем в те годы я и мечтать не могла. Теперь я, та самая девушка с обложки.

Алина Пязок в свои 28 лет сотрудничает с ведущими музыкантками.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще одна петербурженка, 28-летняя клипмейкер Алина Пязок вошла в список в категории «Музыка и кино». Алина одна из тех, кто совершил революцию на платформе YouTube. Именно она автор клипов группы Little Big, количество подписчиков которых более 4 млн. человек. Также Пязок сотрудничает с такими музыкантами, как Feduk и ЛСП.

Александр Молочников успел попробовать себя актером и режиссером, причем и в театре, и кино.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В номинации «Режиссер и актер» одним из лучших стал уроженец Северной столицы Александр Молочников. В труппу МХТ им. Чехова он пришел в 2012 году, а уже в 2018 году попробовал себя в качестве театрального режиссера. Параллельно артист снимался в кино и успел попробовать себя в качестве кинорежиссера. А в 2019 году Молочников поставил спектакль на сцене Большого театра. Согласитесь, не плохое резюме к 27 годам?

А КТО ЕЩЕ

Также список самых перспективных россиян моложе 30 лет вошли:

В номинации «Музыку и кино» помимо Алины Пязок вошли кинорежиссер Кантемир Балагов и певица Монеточка.

В номинации «Искусство» помимо режиссера Александра Молочникова вошли пианист Даниил Трифонов, художник Аслан Гайсумов.

В номинации «Новые медиа» помимо Анастасии Ивлеевой вошли блогеры и телеведущие Татьяна Мингалимова и Мария Командная.

В номинации «Предприниматели» соосновательница компании Devar Анна Белова, основатель школы английского языка Skyeng Георгий Соловьев и сооснователь фирмы по производству роботов Promobot Олег Кивокурцев.

В номинации «Спорт и киберспорт» футболист Александр Головин, геймер Роман Кушнарев и хоккеист Кирилл Капризов.