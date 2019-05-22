Как выбрать вуз

Продолжаем разговор о выборе вуза, начатый нами неделю назад . Тогда мы обсуждали вопрос, кто должен выбрать вуз - родители или дети.

Наш собеседник - авторитетнейший специалист по этой проблематике, член-корреспондент Российской академии наук и академик Российской академии образования, заслуженный деятель науки России. Возглавляет свой вуз с 1991 года.

- Выбор специальности, точнее, направления подготовки в вузе - это серьезная проблема?

- Да, но ее не стоит драматизировать. Достаточно не ошибиться в выборе между техническим, гуманитарным и медицинским образованием. В широком спектре гуманитарных профессий можно работать и после технического или медицинского вуза, а вот стать инженером или врачом без профильного высшего образования невозможно.

Особняком здесь стоит юриспруденция, учебные планы которой перенасыщены специальными предметами в ущерб фундаментальным гуманитарным знаниям.

Если среди трех названных дорог определились более-менее верно, дальше можно ошибок особо не опасаться. Первые два года программы разных специальностей весьма близки. Львиная доля занятий состоит из общеобразовательных предметов, формирующих картину мира. А вот к третьему курсу хорошо бы определиться конкретнее - существенно повышается объем узкопрофессиональных дисциплин.

- И что делать, когда определился?

- Практически каждая специальность распадается на несколько существенно отличающихся профессий. Отличия требуют разных качеств человека. К примеру, поступили вы на юридический факультет. Потом к третьему курсу надо выбирать между работой следователя, прокурора, судьи, адвоката, юриста фирмы или учреждения, нотариуса… Или вот журналистика. Здесь выбор между работой на телевидении, радио, в печатных или электронных СМИ. В каждой из этих сфер своя специфика. Нужны существенно отличающиеся способности. И в большинстве областей практики есть еще начальники и подчиненные. А есть относительно «свободные» профессии.

- А есть профессии, в которые стоит идти, только если сразу чувствуешь свое призвание?

- Да, это относится к военным специальностям и художественной сфере: актерам, музыкантам, художникам. Можно прожить всю жизнь счастливо, чувствуя себя не гениальным, но крепким профессионально специалистом по связям с общественностью, нотариусом или администратором в отеле, но в искусстве так не получится. И если ненавидеть армейскую четкость, офицером долго не прослужишь. Некоторые специальности отличаются огромной трудоемкостью. К примеру, браться за изучение восточных языков стоит, только если абсолютно уверен в наличии соответствующего призвания.

Свое призвание желательно выявить как можно раньше. Но если этого не случилось - не беда. В вузе важно хорошо освоить базовые предметы, составляющие фундаментальную основу образования. Если это удалось, потом переходить в смежные профессиональные области, как правило, несложно. Если базовая подготовка слаба - добиться успеха где угодно будет намного сложнее.

Еще раз подчеркну: нужно стремиться выявить сферу деятельности, к которой у абитуриента лежит душа. Тогда при наличии дисциплины и трудолюбия человек действительно может рассчитывать на успех в жизни.