IIHF утвердила проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 в Санкт-Петербурге

Через четыре года Петербург снова превратится в центр спортивного мира. Конгресс международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о проведении Чемпионата мира по хоккею 2019 года в Санкт-Петербурге. Болельщики ликуют, горожане радуются новым гостям со всех уголков света, а власти Северной столицы готовятся принимать важнейшее спортивное мероприятие.

-Решение Конгресс принял единогласно в Братиславе, где сейчас проходит первенство планеты по хоккею. Об этом официально объявил президент IIHF Рене Фазель, - сообщила пресс-служба организаторов чемпионата.

Напомним, что решение о том, что ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге, было принято еще на полугодовом конгрессе в Мальте в сентябре 2018 года. Однако сегодня оно окончательно утверждено. Тогда же в прошлом году было принято решение, что чемпионат 2024 года примет Чехия, а игры 2025 года состоятся на ледовых аренах в Швеции.

Отметим, что матчи 2023 года в Петербурге будут проходить не только на площадке СКК «Петербургский», но в Ледовом дворце, где проходит Чемпионат мира 2000 года.

Такое крупное спортивное мероприятие для Петербурга и жителей города большое событие. Снова Северная столица наполнится болельщиками из разных стран, а атмосфера в городе ожидается праздничная и очень открытая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовый дворец примет игры чемпионата мира по хоккею 2023 года

Уже через четыре года Петербург вновь примет чемпионат мира. Но не по футболу, а по хоккею. Для того, чтобы оценить, как город готов к проведению крупного спортивного мероприятия, в Северную столицу приезжала делегация из Международной федерации хоккея (ИИХФ).(подробности)