В «Парке Монрепо» археологи обнаружили оранжерею Бистерфельда, построенную больше двухсот лет назад

Масштабная реставрация музея-заповедника «Парк Монрепо» началась в конце 2017 года. За это время специалисты вычистили прибрежную линию, отремонтировали, укрепили берега, вырубили часть деревьев (из-за чего произошел скандал) и посадили новые, отправили на реставрацию Главные ворота, уникальную альфрейную живопись, а также сделали несколько удивительных открытий.

Реставрации альфрейной живописи из Главного усадебного дома Монрепо. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Парк Монрепо".

В июне прошлого года на скалистом берегу заповедника археологи наткнулись на фундамент стариной бани. Рядом с постройкой из каменных валунов лежала печная заслонка с изображением пяти танцующих херувимов. Еще одна находка случилась осенью – реставраторы обнаружили подлинный деревянный сруб под обшивкой Дома садовника.

Печная заслонка с херувимами. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Парк Монрепо".

«ГОСПОДИН ГЛАВНЫЙ САДОВНИК»

Впрочем, на этом сюрпризы Монрепо не закончились. Недавно, во время весенних работ, археологи нашли знаменитую оранжерею Бистерфельда. Точнее, то, что от нее осталось.

Иоганн Эрнст Бистерфельд считался главным садовником парка. В конце 1797 года его пригласил на работу секретарь великой княгини Марии Федоровны и один из воспитателей будущего императора Павла I Людвиг Генрих Николаи. Иоганн был талантливым строителем и, как бы сейчас сказали, ландшафтным дизайнером. Благодаря ему Монрепо заметно преобразился – в парке появились новые дорожки и аллеи, пруды, террасы и знаменитые гроты. Часть из них дошла до наших дней.

Часть постройки сделана из бетонных кирпичей. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Парк Монрепо".

С помощью находок археологам удалось выяснить, что оранжерею создавали в два этапа. Первый – дело рук самого Бистерфельда. Позднее его реконструировали. Произошло это в первой половине 19 века.

- У постройки сохранилось две части: фрагменты стен из гранитных валунов и необычный фрагмент с водоотводными арками, выполненный из бетонных кирпичей, - рассказывают в пресс-службе музея-заповедника. - Это интересно, поскольку постройки из этого материала делали совсем недолго. Он только появился и считался очень модным. Однако вскоре придумали армирование, и бетон стали использовать более эффективно.

«НУЖНО МУЗЕЕФИЦИРОВАТЬ»

Руководитель Выборгской археологической экспедиции Александр Смирнов рассказывает, что необычна и сама конструкция. В оранжерее сохранился лоток для растений и специальный канал для отопления. Он предполагает, что в те годы в Монрепо была установлена небольшая печка, спасавшая цветы от морозов.

- Я думаю, оранжерея достойна, чтобы ее музеефицировать с восстановлением внутренней конструкции для того, чтобы можно было показывать туристам, как выращивали цветы и экзотические фрукты в усадьбе ХIХ века, - делится Александр Смирнов.

Однако пока будущее детища Бистерфельда неизвестно. Судьбу постройки решат проектировщики совместно с музеем-заповедником. Предполагается, что реставрация парка завершится в сентябре 2020 года.