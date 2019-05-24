Квартиры в ЖК «Три кита 3» компании «Лидер Групп» подорожают

Плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе «Три кита 3», который возводит в Мурино застройщик «Лидер Групп», произойдёт 1 июня.

Комплекс является третьей и заключительной очередью масштабного проекта «Три кита», что расположен на проспекте Авиаторов Балтики, всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Девяткино».

К слову, первую очередь ввели в эксплуатацию еще в 2018 году, вторая построена и уже готовится к вводу, а срок сдачи третьей намечен на четвёртый квартал 2019 года.

Несмотря на то, что жилой комплекс «Три кита 3» почти построен (готов на 80 процентов), цены в нем остаются весьма привлекательными. Так, стоимость квадратного метра до планового июньского повышения составляет всего 62 тысячи рублей.

КОНКРЕТНО

Жилой комплекс «Три кита 3» — это новый микрорайон с домами от 8 до 18 этажей, расположенный в нескольких минутах пешком от станции метро «Девяткино». Более того, для автомобилистов предусмотрены удобный въезд на КАД и подземный паркинг.

В охраняемом благоустроенном дворе есть свой детский сад, фитнесс-центр с двумя бассейнами, а также детские и спортивные площадки. Холлы домов радуют глаз дизайнерской отделкой, а среди разнообразия рациональных и европланировок найдёт квартиру своей мечты как молодая пара, так и большая семья.

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