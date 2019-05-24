Проклятье курсантов МВД: В Беларуси второй год находят в лесу застреленных из своего оружия милиционеров

Молодой сотрудник ГАИ Могилева уехал на вызов один, после чего пропал. Лишь поздней ночью сыщики вышли на его след. Тело Евгения нашли в лесу. Его руки были в наручниках, штаны сожжены. Рядом лежала лопата. Пуля в голову милиционера была выпущена из табельного оружия. А перед смертью с телефона Евгения коллегам пришла СМС с ориентировкой на своих палачей и загадочную черную «Волгу» из Петербурга. Но следователи пришли к неожиданному выводу – суицид. За год до этого такой же смертью умер однокурсник Жени – милиционер из Бреста Валерий. Тело парня также нашли в лесу, он тоже погиб от выстрела в голову из табельного оружия. Его мать уже 9 месяцев пытается доказать, что ее сына убили…

ТАЙНА ЧЕРНОЙ ВОЛГИ

«Черная волга, петербургские номера». Такая ориентировка звучала из всех раций белорусских милиционеров. На поиски загадочной машины были брошены все силы МВД страны. Похожие по приметам машины проверяли на каждом углу в каждом городе. В один момент в Могилев даже ввели военных, чтобы усилить силы милиции. Поиски пропавшего лейтенанта Евгения стали одной из самых масштабных для страны операций.

Евгений уехал на вызов и пропал. По рациям передавали, что его запихали в черную «Волгу» и похитили. В Могилеве, а затем и по всей стране у силовиков началось масштабное усиление. Тело сотрудника ГИБДД нашли лишь поздним вечером. Евгений был жестоко убит. А с его номера телефона незадолго до гибели пришла СМС: «Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак — русский». Вскоре все в тех же соцсетях появилась и фотография машины, на которой якобы похитили Женю.

Машину из Петербурга искала вся Беларусь

Пока машину искали, милиционеры перевернули оба цыганских поселка в городе. Провели масштабные обыски и задержания. Но сам владелец машины Василий даже не подозревал, что его авто ищут все наряды страны. Все это время он спокойно спал дома. А его «Волга» весь вечер простояла у дома.

После допроса владельца машины Василия, как и всех задержанных цыган, отпустили. Паника в городе только усилилась. Во всех соцсетях подливали огня: «Убийцы на свободе». А испуганные горожане пересылали друг другу снимки с места гибели Жени. Его руки были в наручниках, рядом лежала лопата, а часть одежды сожжена. Все коллеги Жени в один голос говорили: «Добрый, честный мальчик. За что его?». Этот вопрос волновал всех жителей города.

«Тайна черной Волги» была раскрыта. А убийство - нет. Все требовали найти виновных. Но такого итога следствия не ожидал никто. На следующий день следователи отрапортовали - убийство милиционера не убийство, а суицид. А наручники и СМС - всего лишь маскарад, который устроил сам силовик…

«ОБА ПОГИБЛИ ОТ ПУЛИ В ГОЛОВУ»

На закономерный вопрос – «зачем было устраивать целый детектив из своего самоубийства?». Ответ так и не прозвучал. Приоритетной версией суицида стала неразделенная любовь. Но вот друзья милиционера уверены, что убийцы могли пустить милиционеров по ложному следу.

- Я думаю, что сообщение могли написать сами подозреваемые, - делится подруга Евгения. – Хотели запутать, поэтому написали про машину и цыган. Мне кажется, тут было убийство. Но кому это нужно было, непонятно.

Евгений выехал на вызов и пропал, позже его нашли мертвым Фото: МВД Белоруссии

Такой же версии придерживаются и однокурсники Жени, которые тоже сейчас работают в милиции.

- Ни за что не поверю, - признался нам один из однокурсников Жени. - Никто из тех, кто его знал, не верит и не поверит. Так быстро закрыть дело! Это отговорка. Так быстро провели расследование по такому делу, хотя законодательством дается срок в два месяца. Бред полный. Больше не спрашивайте ничего. Это может поставить под удар меня, как действующего сотрудника. У нас страна такая, что ничего никому нельзя говорить. Иначе последствия будут похожие на это ЧП...

Друзья милиционера уверены - Женя был убит. Выпускники его потока института МВД уже второй год загадочно погибают. В 2018-ом однокурсник Евгения также был найден застреленным в лесу. Как и Евгений, пулю он получил из своего табельного пистолета.

«РАДОВАЛСЯ, ЧТО ЗАКРЫЛ ПЕРВОЕ ДЕЛО»

Евгений окончил Могилевский институт МВД Республики Беларусь, после которого попал в дорожно-патрульную службу 1-го взвода батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома. В милиции он прослужил только год. Его однокурснику Валерию Калькису повезло меньше. Оперуполномоченный успел отслужить в звании лейтенанта лишь один месяц. Перед смертью Калькис таинственно исчез. Его тело нашли 12 сентября 2018 года ранним утром в лесу в километре от здания Московского РОВД Бреста, где он работал.

22-летнему Евгению нравилось служить в милиции. Фото: предоставлено kp.by друзьями Е.Потаповича

Уже через час следователи сообщили, что произошло самоубийство. Но все улики, по словам родных Валеры, говорят об обратном. После смерти Евгения родственники Калькиса впервые решились рассказать о своем расследовании.

- Меня ославили на всю Беларусь, что мой сын суицидник, - пояснила "КП-Петербург" мать Евгения Елена. - Я с ним еще 11 сентября в 4 часа вечера разговаривала. Ребенок выпил таблетку от простуды. А потом пропал. Поймите, он был адекватный. Он закрывал дело, радовался. Там какое-то легкое дело. Но он такой довольный был. А потом сразу покончил с собой? Через час после обнаружения тела, мне сказали, что это самоубийство. И все. Речи больше не шло. Но здесь произошло убийство. И у меня есть доказательства.

Такой же версии придерживается и сестра Валерия.

Брифинг по делу о гибели сотрудника ГАИ.

- Я не знаю, как это случилось, но за неделю до этого Валера приходил ко мне, он был очень рад, что ему дали кабинет, - вспоминает Татьяна. - Он говорил, что хочет купить себе принтер, советовался какой. Намека на то, чтобы уйти с работы, а тем более совершить самоубийство не было. Вечером он общался с мамой. Он был абсолютно в обычном состоянии. Жениться он не собирался, планировал строить карьеру. Говорил – только пришел на службу, какие планы, буду работать. Он говорил, что все у него нормально на работе. Приходил поздно, уходил рано. Все время проводил на службе.

«ПЕРЕД СМЕРТЬЮ СЫНА ДУШИЛИ»

Сейчас основная версия самоубийства Валерия – неразделенная любовь. Только вот ни за кем из девушек, по словам парень не ухаживал.

- Телефон Валеры был полностью подчищен, - поясняет Таня. - Мы смотрели его обе страницы «Вконтакте». Там ничего нет. Никаких сообщений о том, что в депрессии. Неразделенная любовь – такого тоже не было. По перепискам мы бы это увидели. Но ничего.

Валерий погиб от выстрела из своего пистолетаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот уже 9 месяцев родственники оббивают пороги всех ведомств, показывая на странности в смерти Валеры.

- 11 сентября в 6 или 7 вечера он должен был сдать оружие, он не сдал, - пожимает плечами сестра милиционера. – Но никто тревогу не поднял. Телефон его был отключен. Дома он не ночевал. Мы утром позвонили на работу, но там сказали, что его пока нет. На работе его не искали. Ни вечером, ни ночью. Только когда мы подняли тревогу, объявили, что пропал человек с табельным оружием.

Еще больше подозрений в убийстве Валерия у семьи вызвал табельный пистолет силовика, из которого был произведен выстрел. По словам горожан, на пистолете, из которого застрелился Евгений не было отпечатков. На оружии Евгения их тоже не нашли...

- Отпечатков пальцев на пистолете нет, - вздыхает Таня. - Я могу предположить, что он стрелялся в перчатках, но где тогда они? Вам не кажется это странным? Прямо в экспертизе это написано. На патронах тоже нет отпечатков. Но ведь перед сменой они сами заряжают обойму. Он был в километре от работы на выезде из города. У него нет машины, зачем он туда пошел? И Еще. Возле тела было очень мало крови, его туда могли принести.

Все это время мать Валерия пытается доказать – ее сына душили перед смертью.

- Ни на одном из 16 патронов нет отпечатков, - вторит ей мать Валерия. - Нет даже пули, которая принесла ему смерть. Ее нет! Следователь сказал, что она не нужна им… А его пистолет без отпечатков лежал под правой подмышкой. И он не левша. Тут еще один вопрос. Я видела следы удушения на фотографиях. На шее сына полоса осталась. Но они не хотят этого видеть!

Весь Могилев после смерти милиционера был в паникеФото: Виктор ДРАЧЕВ

«ПРОВЕРКА ВОЗОБНОВЛЕНА»

Родственники оперативника уверены, что смерть Валеры и Жени могут быть звенья одной цепи.

- Они учились на одном потоке. Они были однокурсники. Они там пересекались, - поясняет Татьяна. - Нам показалось это очень странным. Для самоубийства это очень мудрено. Зачем брюки сжигать и зачем наручники? Учились вместе, оба молодые, только что пришли. Все это очень странно. Мы склоняемся к тому что это не самоубийство. Приходят молодые сотрудники и все стреляют. Сколько еще должно умереть милиционеров, чтобы подумали, что это все не просто так?

К слову, сейчас следователи возобновили проверку истории самоубийства Валерия. Родственники надеются, что спустя год уголовное дело об убийстве все-таки будет возбуждено.

- В Могилеве такая же ситуация как у нас, - вздыхает Мать Валерия. - Никто не хочет видеть, что это убийство. Мы уже 9 месяц боремся. И мы намерены доказать, что мой сын не суицидник…

P.S.: В Минской области в феврале этого года было найдено тело еще одного силовика - 21-летнего следователя Станислава. Вердикт следствия - суицид.

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