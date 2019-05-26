«Страшно и жуткая депрессия»: Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева не появлялась на экранах с момента выхода картины «Экипаж» 2016 года. Теперь стало известно почему.

- Знаете, нас на протяжении жизни учат многому, но никто не рассказывает, как нужно умирать. Вот я столкнулась с онкологией и опустила руки. Навалился страх и жуткая депрессия. Об этом состоянии даже поговорить не с кем. Докторам некогда, они постоянно заняты спасением пациентов. Спасибо моему доктору, которая понимая, что моя ситуация сильно запущена, сказала: «Нет, дорогая, будем бороться!». Вот уже два года боремся, - сообщила актриса в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале Россия1.

Собственно гости в студии собрались, чтобы обсудить предсказания Ванги и книгу, которую написала о ней племянница, а тут такое…

- Вот, если бы Ванга была жива, я бы поехала к ней и спросила: «Сколько осталось?» Мне сейчас 62 года и так хочется жить, - воскликнула Яковлева.

Ведущий Андрей Малахов, находясь в шоке от услышанного, спросил:

- Александра Евгеньевна, может чем-то помочь надо?

- Когда это случилась, я сразу обратилась в фонд Евгения Миронова. Они мне очень помогли и помогают. И мои железнодорожники тоже помогают. Спасибо всем.

Напомним, Александра Яковлева родилась и выросла в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Игоря Владимирова). Уже через год вышел первый фильм с участием актрисы «Экипаж», где она сыграла в партнерстве с Леонидом Филатовым. Этот фильм сделал Яковлеву секс-символом советского экрана.

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