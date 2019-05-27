«Зенит» снова отпраздновал чемпионство: на корабле, в автобусе и с Бегловым

Для начала – маленькая хронология. «Зенит» оформил чемпионский титул 4 мая по пути из Грозного в Санкт-Петербург. В городе команду ждал не только сильный дождь, но и несколько тысяч болельщиков. Празднование началось прямо напротив терминала «Пулково». 12 мая «Зенит» обыграл ЦСКА, получил чемпионский титул, стадион в экстазе аплодировал событию, а команда получила золотые медали с Кубком за победу в чемпионате вридачу. Спустя две недели пришло время отмечать на улицах города. На этот раз - под бесконечным ливнем.

Чемпионы под мостом

Но давайте сначала. Днем команда Сергея Семака сыграла очередной ничего не значащий матч на «Газпром-Арене». «Енисей» давно вылетел из РПЛ, поэтому красноярскому клубу оставалось лишь попрощаться с Дмитрием Аленичевым. «Зенит» забил четыре, после финального свистка эмоционально проводил защитника Луиша Нету, который уезжает в Португалию, команда села в автобус и отправилась к одной из набережных Невы. Разве что голкипер Андрей Лунев успел сказать то, о чем, возможно, думали некоторые болельщики.

– Третье празднование? Не знаю, немного уже напрягает. Как-то непонятно. Уже и так отметили, короче, – улыбнувшись произнес основной вратарь чемпионов России. Через несколько часов он будет ехать в золотом автобусе по Невскому и открывать, вероятно, уже не первую бутылку шампанского под аплодисменты собравшихся.

ФК "Зенит" стал чемпионом Фото: ФК "Зенит"

– Когда они уже приедут? – парень лет 10 теребил руку своего отца. Зонта у них не было. По курткам стекали капли дождя. «Зенит» объявил, что чемпионский корабль отправится от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова в 19.15. В 19.25 под мостовым пролетом еще никого не было. Разве что полицейские на небольшом катере периодически выезжали к «водному перекрестку», чтобы оценить обстановку. В 19.27 послышались первые крики болельщиков. Их было несколько сотен. «Чемпионы!» – прокричали другие. Корабль приближался настолько быстро, что некоторые не успели даже достать телефоны. Зато на самом судне были готовы. Самые отчаянные из игроков вышли из под навеса. Играла песня группы Quenn «Wewillrockyou». Дождь на несколько секунду словно прекратился. Ровно до того момента пока часть болельщиков не побежала за кораблем. В такт музыке. Следующей заиграла песня группировки «Ленинград» – неофициальный гимн «Зенита». Тот 10-летний парень точно забыл про дождь, который все же не закончился из-за появления чемпионов. Он бежал за ними в первых рядах. Отец тоже был где-то рядом.

Губернаторское поздравление

Водный маршрут закончился для зенитовцев напротив Шереметьевского дворца. Там уже было несколько тысяч людей. Чемпионский корабль также сопровождали болельщики. Так что «Зенит» не остался на воде в одиночестве. Потом была быстрая швартовка и несколько метров до чемпионского автобуса. Парни в синих цветах его окружили. Игроки выглядывали со второго этажа, перекидывались несколько фразами, не прекращая отмечания. Вновь появилось шампанское. Кричалки посвященные Нету, Дзюбе и остальным заглушали автомобили, которые проносились не так далеко – на Невском проспекте. Больше всего болельщики, конечно, вложились в кричалку «Заболотный – бог футбола». Форвард, который почти не забивает, получает удивительное для таких случаев внимание и тепло. Загрузились в автобус футболисты очень быстро, уже через несколько минут наземный транспорт вез их к Дворцовой площади по Невскому проспекту. Там в честь Дня Города была оборудована сцена, команду ждал исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров. Кто-то в толпе пошутил, что ради победы на выборах губернатора, и футбол можно полюбить. Беглов в последнее время стал частым гостем «Газпром-Арены». Политик произнес приветственное слово еще до того, как команда поднялась на сцену. Оно было небольшим, но конкретным.

Фанаты отпраздновали победу Фото: ФК "Зенит"

–Я хочу всех поблагодарить, ведь мы, несмотря на погоду, на позднее время, здесь собрались. Поздравляюс великой датой, с великим днем рождения нашего города. Чемпионом России по футболу стал «Зенит», они приехали сюда. Кубок остается у нас, в нашем городе – навечно! Виват «Зениту», виват Санкт-Петербургу, – прокричал Беглов.

Потом герои появились на сцене. На несколько минут. Сергей Семак также выступил с речью, а после подарил, вероятно, будущему губернатору мяч с автографами команды.

– Поздравляю всех с днем города, спасибо большое за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами, и мы – вместе с вами! Уже третью неделю отмечаем наше чемпионство. Я хочу подарить Александру Дмитриевичу мяч, которым Дриусси забил два мяча сегодня. Может, он принесет удачу и вам, – сказал Семак.

Дальше команда вновь погрузилась в автобус. До финиша оставалось совсем немного. Он оказался запланирован в очень символичном месте – на стадионе «Петровский». Дождь не прекращался. Команда подъехала туда примерно в 21.40. Несколько сотен болельщиков ждали зенитовцем и там. «Может, выйдут, сфотографируются с нами!» – говорили несколько парней. Но у игроков были другие планы. Поэтому фанаты ограничились парой песен и постепенно разбрелись с прежнего стадиона команды.

Так завершилось третье и последнее празднование пятого титула чемпионов России. И если бы не дождь, все было бы куда приятнее.