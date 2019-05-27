Созидающий мир книг

Записки оптимиста

В Северной столице с 23 по 26 мая прошел традиционный книжный салон. На стенде Правительства Санкт-Петербурга состоялась презентация нового издания книги Вячеслава Заренкова «Записки оптимиста».

В этом сборнике писатель, бизнесмен и меценат выводит формулу оптимизма и раскрывает секрет успеха.

Каждая «записка» представляет собой рассказ, в котором представлена реальная жизненная ситуация, герой которой встает перед проблемой выбора.

Ситуации самые разные. Что делать, когда не поступил в институт? Куда податься одному, без денег в большом незнакомом городе? Как заработать авторитет на работе? Как сохранить семью? Как выстроить свой бизнес и создать капитал? Как им грамотно распорядиться и преумножить? И как, наконец, сделать счастливыми не только себя и своих близких, но и многих, порой даже незнакомых людей? Как не только найти источник энергии, но и самому им стать?

Герои «записок» – реальные люди, которых можно встретить среди своих знакомых, соседей, коллег и даже завсегдатаев ток-шоу. Их истории и судьбы нашли воплощение в сюжетных линиях произведений, многие из которых автобиографичны.

Вошедшие в книгу пронзительные рассказы «Рука матери» и «Слепой старик» автор посвятил родителям.

Вячеслав Заренков поделился с собравшимися историей о том, как его отец – профессиональный строитель – в старости оказался незрячим, но это не помешало ему осуществить давнюю мечту – своими руками построить настоящую карету.

В своих произведениях автор нередко вспоминает людей и ситуации, которые оказали влияние на его дальнейшую судьбу, стали знаковыми.

В сборнике есть рассказы юмористические – такие как «Рыбалка с комарами», «Женская логика», есть ироничные: «Издержки прогресса и сервиса», «Волшебное мыло», «Настоящая Мозимба». В ряде произведений сюжетно-событийная канва восходит к лихим девяностым («Совещание», «Бесконечный марафон») и более ранним, восьмидесятым («Жестокая расплата»).

Автограф-сессия. Фото: Фонд «Созидающий мир».

По признанию самого писателя, наиболее значимым, центральным по смыслу является рассказ «Возвращение к жизни», героиня которого, пережив страшную трагедию и находясь на краю пропасти, получает помощь и понимание от незнакомого человека. Их встреча становится судьбоносной. И практически обреченный человек постепенно возрождается и в итоге находит в себе силы начать жизнь и любить заново.

В ходе мероприятия автор рассказал о том, как создавалась книга. Составившие сборник рассказы по большей части были написаны в аэропортах и самолетах во время многочисленных перелетов и переездов, связанных с международным бизнесом.

«К сожалению, современная молодежь не любит толстые книги, поэтому «Записки оптимиста» намеренно создавались в таком небольшом формате. Я старался на минимуме страниц изложить максимум полезной и интересной информации, поделиться личным опытом», – отметил Вячеслав Заренков.

Иллюстрации к изданию выполнил художник Виктор Тихомиров.

В презентации книги приняли участие директор Санкт-Петербургского Дома писателя Евгений Лукин, зампредседателя Союза писателей Санкт-Петербурга Сергей Арно, директор Книжной лавки писателей Любовь Пасхина и главный редактор газеты этого старейшего петербургского книжного магазина Владимир Малышев.

Стенд проекта «Созидающий мир». Фото: Фонд «Созидающий мир».

Рим – Петербург

На книжном салоне Сергей Арно и заместитель директора Института русского языка и литературы в Риме Леонардо Фреддуцци представили гостям и участникам выставки российско-итальянский проект – сборник, объединивший рассказы писателей Санкт-Петербурга и Рима.

В книгу вошли произведения итальянских и российских авторов, среди которых Сергей Арно, Вячеслав Заренков, Елена Зелинская, Сюзанна Кулешова, Евгений Лукин, Александр Мелихов, Светлана Мосова, Лев Наумов, Арина Обух, Валерий Попов и Михаил Талалай.

При первом издании рассказы римских писателей будут опубликованы на итальянском языке, а петербургских – на русском. Второе же издание будет содержать соответствующие переводы.

Серебряное кольцо

В дни работы выставки посетители салона смогли познакомиться с изданной «Созидающим миром» книгой Анатолия Аграфенина «Серебряное кольцо».

Вместе с автором читатели побывают в Старой Ладоге и Великом Новгороде, поднимутся на неприступные стены крепостей Орешек, Изборск и Ивангород, посетят Тихвинский, Александро-Свирский и Псково-Печерский монастыри, раскроют тайны королевского Выборга и имперской Гатчины. Примут участие в поиске места, где произошло Ледовое побоище, узнают, почему в Средние века Псков сравнивали с Парижем, и откроют для себя малоизвестные факты о легендарной Дороге жизни через Ладогу и Малой дороге жизни через Финский залив.

Анатолий Аграфенин представил на салоне книгу «Серебряное кольцо».Фото: Фонд «Созидающий мир».

Анатолий Аграфенин – петербургский журналист и писатель, автор более десяти книг. Широкую известность приобрели его книги о блокаде, изданные фондом Вячеслава Заренкова «Созидающий мир», – «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» и «Неизвестная блокада: путь на острова», в которых собраны уникальные факты, рассказывающие о том, как удалось отстоять Ленинград и разгромить гитлеровские войска у стен города на Неве.

Новая книга «Серебряное кольцо» – результат наблюдений и впечатлений автора, накопленных за многие годы.

Страницы этого издания зовут читателя в увлекательное путешествие по родному Северо-Западу.

Наталия Берзина