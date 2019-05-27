2019-05-27T18:56:44+03:00
Происшествия

«Подпорки все насквозь гнилые»: Рабочие стройки на «Игоре» под Петербургом рассказали о трагедии

По словам строителей, они предупреждали начальство, что заливать бетон опасно [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВАСергей ВОЛЧКОВ
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На стройке "Игора Драйв" под Петербургом рухнули леса Фото: Иван МасловНа стройке "Игора Драйв" под Петербургом рухнули леса Фото: Иван Маслов
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- Потому что, сколько говорили технадзору, что балки гнутся под давлением, - вздыхая рассказал рабочий стройки автодрома «Игора Драйв».

Видео с обрушения на стройке гоночной трассы на курорте "Игора" под Петербургом.

Сегодня 27 мая 2019 года в 12:25 часов на стройплощадке «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области произошло ЧП. Рухнули строительные леса и часть трибуны будущей трассы. Под завалами оказались семь человек. Всех их уже достали, многие находятся в тяжелом состоянии, одного пришлось госпитализировать на вертолете. Корреспондент «КП»-Петербург пообщался с работниками стройки и узнал, по какой причине произошла трагедия.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Трибуна автодрома в Игоре обрушилась из-за халатности инспекторов строительного надзора?

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- Мы заливали второй ярус трибун. Четыре-пять машин смеси залили. Лили сегодня на одну сторону, вот и кувырнулось все, - развел руками строитель. – Такое давление же высокое. Примерно 40 кубов бетона рухнуло.

Если быстро посчитать, то один куб – это около 2500 килограмм. Значит, вес рухнувшей балки был около 100 тонн.

Сами рабочие вытащили пострадавших из-под завалов за две минуты Фото: Иван Маслов

Сами рабочие вытащили пострадавших из-под завалов за две минуты Фото: Иван Маслов

- Я на втором этаже был, балка сзади меня упала, - махнул рукой в сторону обрушившейся конструкции другой рабочий. - Страшно вообще. Вообще я думал, что бетон на меня заливается.

По его словам, конструкция не выдержала из-за подпорок. И дело не в том, что их было недостаточно. «Подпорка за подпоркой. Только они все прогнившие насквозь. Все вывернуло наизнанку», описал ситуацию собеседник «КП»-Петербург.

- Мы сколько раз вчера спрашивали, можно ли заливать? Предупреждали, что может быть опасно, - вздыхают строители-мужики.

- Во всем виноват технадзор наш, - считает рабочий. - Он все ходил, проверял. Если он проверил, значит, все безопасно. Мы же на это рассчитываем.

По словам рабочих, всё случилось из-за того, что в какой-то момент при заливке бетона не выдержали жаки - вертикальные стойки, которые используются как подпорки для возведения опалубки. Жаки использовались старые, гнилые. Рабочие говорили технадзору, что заливать бетон с ними нельзя. Он, судя по всему, не отреагировал, хотя на площадке был постоянно и состояние опор видел.

Авто- и мотогоночный комплекс строится рядом с курортом «Игора». Генеральным проектировщиком, генподрядчиком и техническим заказчиком выступает корпорация «Русь».

Всего на стройке, по словам мужчин, работают 27 человек. Те, кто оказались под завалами – молодые парни, лет по 20, еще неопытные. Работают на стройке примерно с февраля 2019 года. Двое из Таджикистана, а остальные из Узбекистана. У одного из пострадавших - две маленькие дочки.

По словам рабочих, скорая приехала только через час Фото: Иван Маслов

По словам рабочих, скорая приехала только через час Фото: Иван Маслов

Вытащили пострадавших быстро: оперативно развернули краны и в течение двух минут подняли балки. Однако потом спасать строителей рабочим пришлось самим.

- «Скорая» и МЧС долго ехали, около часа. А у нас тут медпункта никакого нет. Просто на землю всех уложили и все.

Сейчас, по словам местных рабочих и по данным МЧС, под завалами никого не осталось. Но те, кто оказался под весом бетонной балки, «поломались». У мужчины, которого пришлось госпитализировать на вертолете, сломаны рука и нога, а также сильно травмирована голова. У одного (предположительно, того самого, у которого две дочки) сломаны ребра. Его вытащили из-под завалов самым первым.

"Игора Драйв" должен был открыться в 2019 году Фото: Иван Маслов

"Игора Драйв" должен был открыться в 2019 году Фото: Иван Маслов

- Все в тяжелом состоянии, - качают головами рабочие.

В 12 часов, когда все рухнуло, некоторые уже ушли на обед. Может это и спасло их от серьезных травм и переломов.

Ни у кого из пострадавших не было касок. По словам рабочих, каски есть, но их никто не носит. Почему им разрешили работать на площадке без касок - не известно.

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Пятнадцать человек могли пострадать под завалами на курорте «Игора» в Приозерском районе под Петербургом, рассказывают очевидцы. Около часу дня в понедельник, 27 мая 2019 года, там обрушились строительные леса. По предварительным данным, пятнадцать человек могли находиться под завалами. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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