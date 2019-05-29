2019-05-29T14:30:18+03:00
Дом. Семья

Идеальный отец: Овдовевший лебедь сам выгуливает птенца по Гатчинскому парку и учит его чистить перышки

Видео с заботливым папашкой набрало сотни умилительных комментариев в соцсетях [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Идеальный отец: Овдовевший лебедь сам выгуливает птенца по Гатчинскому парку и учит его чистить перышки. ФОТО: Оксана РябоваИдеальный отец: Овдовевший лебедь сам выгуливает птенца по Гатчинскому парку и учит его чистить перышки. ФОТО: Оксана Рябова
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Невероятно милое видео распространяется по соцсетям и пабликам. В кадре лебедь с крохотным птенчиком, он катает малыша на спине, учит его щипать траву и чистить перышки. А где же мама? «Комсомолка» писала про эту грустную историю. Пара белоснежных красавцев обитала в музее-заповеднике «Гатчина». Дабы возродить традицию, молодых возлюбленных доставили туда из Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Когда птиц, наконец, выпустили в Белый пруд, соцсети заполнили их фотографии и восхищенные комментарии. В апреле, пока парк был закрыт на просушку, в нем произошло трогательное событие: крылатая чета провела сезон гнездования и подготовилась к появлению малышей.

Овдовевший лебедь из Гатчинского парка заменил птенцу погибшую мать.

Но 11 мая самка погибла. Ее со свернутой шеей нашли сотрудники музея. Была версия, что птицу убили люди. Но пиар-служба заповедника опровергла эти слухи.

- По результатам судветэкспертизы, которую провели специалисты Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, на птицу напала бродячая собака, - рассказали «КП»-Петербург в музее. - Лебедь скончалась, защищая свою кладку яиц.

После гибели матери шесть яиц передали в инкубатор. К сожалению, выжил всего один детеныш.

- Мы очень переживали за эту семью, - говорят жители Гатчины. – И так обрадовались, когда узнали, что птенчик выжил. Ведь он и лебедь-вдовец последние птицы своего вида в Гатчинском заповеднике.

Все жители Гатчины переживали за судьбу семейства. ФОТО: Оксана Рябова

Все жители Гатчины переживали за судьбу семейства. ФОТО: Оксана Рябова

В первые дни после трагедии папа прятался от людей в зарослях кустарников и сотрудники всерьез опасались за его здоровье. Но теперь папа взялся за воспитание малыша и надо сказать, неплохо справляется с ролью отца. Плаваем вместе с ним в Серебряном озере, учит лебяжьим премудростям. Как раз за этим занятием на днях и застали семейку посетители парка. Они сняли прогулку на видео и выложили в соцсети. Судя по кадрам, оба чувствуют себя хорошо, видимо появление потомства смогло привести в чувства горевавшего вдовца. Он даже предлагает посетителям угостить себя и охотно позирует на камеру.

- Недели полторы бы семье продержаться, а там уже можно было бы не так переживать за них, так как чуть повзрослевший птенец привык бы к папе-лебедю и был бы под большей заботой и защитой, - сообщает сводки с места житель Гатчины Абдулзагир Пашаев.

Как сообщают специалисты, для лебедей-самцов не редкость, что именно они занимаются птенцами, а не самки.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир ХРАБРЫЙ, орнитолог:

- В 90 процентах случаев шипуны, потерявшие пару, выживают, особенно если это молодые птицы. Если бы этот лебедь не был одомашненным, он мог бы найти себе пару во время отлета на зимовку. Но он, скорее всего, продолжит держаться здесь. Да и теперь ему есть ради чего жить, примерно полгода он будет заниматься воспитанием малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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