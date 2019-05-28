«Это опасно»: Беглов поручил разобраться с нелегальными экскурсиями по крышам в Петербурге

С петербургских крыш открывается прекрасный вид на город. Об этом знают и местные жители, и туристы. И стремятся забраться повыше, особенно – летом. Правда, нелегально. С незаконными экскурсиями по крышам поручил разобраться чиновникам врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время заседания городского правительства. Он отметил, что подобные прогулки небезопасны. А кроме того, от них страдают кровли.

– Я часто вижу рекламу, особенно под ногами, прогулок и экскурсий по крышам. Надо разобраться, что это за экскурсии. Это что значит? По центру города кто-то водит экскурсии. А у нас кровли металлические. И мы имеем отсюда большие неприятности, во-первых, из-за того, что это опасно, во-вторых, я уверен, что это незаконно, – сказал Александр Беглов.

Как отметил председатель Жилищного комитета Василий Осипов, чаще всего с подобными экскурсиями попадают на крыши, проникая в чужие парадные и срывая замки с выходов на чердаки.

– Если необходимо, займитесь этим совместно с ГУ МВД. Это опасно. Приехали туристы в город, они же не знают, правильно это или не правильно. Если есть такая необходимость, наверное, это интересно, то должно быть безопасно и легализовано. Если это нелегальный бизнес, который наносит вред городскому хозяйству и подвергает опасности жителей и гостей нашего города, то с этим нужно разобраться, – отметил Александр Беглов.

Василий Осипов добавил, что в центре Петербурга на некоторых зданиях есть так называемые башни противовоздушной обороны. И в городе уже задумались над тем, чтобы организовать на них обзорные площадки как альтернативу прогулкам по крышам.

– Мы начали продумывать работу, чтобы восстанавливать башни. И выводить туда легализованные экскурсии. Обзор там нормальный и безопасность нормальная, – отметил Василий Осипов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Петербургские парламентарии предлагают штрафовать руферов на 30 тысяч рублей

В ЗакСе решили ужесточить наказания для любителей гулять по крышам (подробности)