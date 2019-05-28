«Все идет по плану»: Алла Михеева снялась в новом клипе группы «Ленинград»

Хулиганская группа «Ленинград» во вторник, 28 мая 2019 года, презентовала свой новый клип на песню «Кабриолет». Главную роль в ролике на этот раз исполнила очаровательная соведущая Ивана Урганта Алла Михеева. Милая блондинка «разнесла» пол-Петербурга, давя в пол педаль газа, в попытке успеть на важное мероприятие на пляже Ласковый.

- Еду и рулю, в Питере температура близится к нулю, ну я – протестная натура, - поется в песне.

Режиссером клипа выступила Анна Пармас, которая уже не первый раз работает с «Ленинградом». «Экспонат», «В Питере – пить», «Экстаз», «Кандидат» - это все ее творческих рук дело.

Клип начинается с того, что Михеева просыпается после бурной вечеринке на какой-то квартире от звонка любимого. Быстро собирается, надевая на ноги разные туфли, выходит на улицу, садится в автомобиль, включает зажигание, и тут начинаются приключения. Рассеянная, сначала героиня клипа сбивает боковые зеркала на своей машине, а после и вовсе у автомобиля в буквальном смысле слова сносит крышу.

В клипе Михееву пытается напугать эксгибиционист Фото: Скрин клипа

- За рулём кабриолета я врубаю Летова. И пускай уже не лето, это фиолетово! Всё идёт по плану! – под эти слова Михеева несется по утреннему Петербургу, снося все на своем пути.

По сюжету клипа, героиня должна успеть на пляж Ласковый в Курортном районе Петербурга. Он проезжает по Исаакиевской площади, набережным, заезжает «на район» за вещами и даже натыкается на мужчину в плаще, который распахивает его перед взором девушки.

- Клип – улет, - оценили поклонники «Ленинграда» новое видео. – Правда видео лучше, чем песня, - добавили некоторые.

Возможно, это последний клип группировки. Напомним, что 13 мая 2019 года, Сергей Шнуров официально объявил о своем уходе из «Ленинграда» и роспуске коллектива.

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