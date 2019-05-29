2019-05-29T10:20:09+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Пациенты и известные врачи выбирают лучших в медицине Петербурга

«Комсомолка» представляет экспертное жюри проекта «Клиника года»
Иван СОРОЧКИН
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В состав экспертного жюри вошли 16 представителей профессионального медицинского сообщества Петербурга.В состав экспертного жюри вошли 16 представителей профессионального медицинского сообщества Петербурга.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Самый знаменитый конкурс «Комсомолки» традиционно завершается голосованием на нашем сайте, поэтому выбрать лучшую клинику с позиции пациента может каждый из вас.

Но, как и прежде, в шестом «сезоне» «Клиники года» жюри у нас два: одно состоит из читателей, а во второе — вошли представители профессионального медицинского сообщества: учёные, главы больниц и руководители врачебных ассоциаций. Им предстоит определить победителя в номинации «Выбор экспертов» — награды «За вклад в развитие медицины Петербурга».

Итак, «Комсомолка» предлагает поближе познакомиться членами экспертного жюри проекта «Клиника года - 2019».

Вадим Иванович Мазуров, выдающийся российский клиницист, терапевт, ревматолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАМН, академик РАМН по специальности «ревматология», академик РАН.

Надежда Витальевна Смоленцева, главный врач медицинского диагностического центра «Энерго», врач-рентгенолог МРТ, кандидат медицинских наук.

Надежда Смоленцева в радиостудии «Комсомольской правды». Фото: Андрей ГАШЕВ

Надежда Смоленцева в радиостудии «Комсомольской правды».Фото: Андрей ГАШЕВ

Василий Легейда, генеральный директор компании медицинского ассистанса (ООО «Медицинский Союз»).

Инна Александровна Клубкова, врач общей практики, педиатр, неонатолог, кардиолог, главный врач «Амеда Клиник».

Инна Клубкова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инна Клубкова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Изольда Николаевна Никифорова, кандидат медицинских наук, глава отдела здравоохранения Адмиралтейского района.

Наталья Владимировна Фридман, дерматолог, косметолог, врач антивозрастной медицины, главный врач клиники «АртМедиЯ».

Наталья Фридман.

Наталья Фридман.

Марина Юрьевна Ерина, заведующая первым кардиологическим отделением Мариинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Марина Ерина – эксперт уже нескольких сезонов проекта «Клиника года». Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Марина Ерина – эксперт уже нескольких сезонов проекта «Клиника года».Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Александр Владиславович Солонин, Генеральный директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга»

Александр Солонин. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Александр Солонин.Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Светлана Владиславовна Трофимова, генеральный директор компании «Древо жизни. Клиника предиктивной медицины», доктор медицинских наук, профессор, президент Российского общества антивозрастной медицины, генеральный секретарь Европейского общества антивозрастной и регенеративной медицины.

Светлана Трофимова.

Светлана Трофимова.

Елена Александровна Лутаенко, врач высшей категории, доцент кафедры терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

Елена Лутаенко. Фото: Александр ГЛУЗ

Елена Лутаенко.Фото: Александр ГЛУЗ

Марият Мурадалиевна Мухина, доктор медицинских наук, основательница клиник «Оригитея», дерматолог, рефлексотерапевт, фитотерапевт, эксперт «Роскачества».

Марият Мухина.

Марият Мухина.

Мария Николаевна Прокудина, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Международного центра сердца, президент Международного Фонда развития медицинской науки и образования «Здоровое сердце».

Евгений Федорович Онищенко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий курсом контроля качества и экспертизы временной нетрудоспособности Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

Петр Казимирович Яблонский, президент Национальной ассоциации фтизиатров, президент Ассоциации торакальных хирургов России, главный внештатный специалист — торакальный хирург Минздрава России, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, доктор медицинских наук, профессор.

Петр Яблонский. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Петр Яблонский.Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Александр Викторович Кириллов, кандидат медицинских наук, заместитель директора ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины».

Сергей Анатольевич Ануфриев, кандидат медицинских наук, доцент, основатель и директор «Петербургского медицинского форума».

Сергей Ануфриев. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Сергей Ануфриев.Фото: Олег КУЗЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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