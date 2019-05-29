2019-05-29T17:14:37+03:00
Новости компаний

Как выбрать вуз

Почему не всегда стоит выбирать модную или «хлебную» специальность
Поделиться:
Александр Запесоцкий.Член-корреспондент Российской академии наук и академик Российской академии образования, заслуженный деятель науки России. Возглавляет свой вуз с 1991 года. Фото: Личный архив.Александр Запесоцкий.Член-корреспондент Российской академии наук и академик Российской академии образования, заслуженный деятель науки России. Возглавляет свой вуз с 1991 года. Фото: Личный архив.
Изменить размер текста:

В прошлых выпусках колонки одного из самых авторитетных ректоров России шел разговор о том, кто должен выбрать вуз: родители или дети. Говорилось и о том, что до выбора вуза необходимо определиться со специальностью. Сегодня Александр Сергеевич отвечает на вопросы читателей.

Екатерина Толоконникова, мама выпускника:

- Какие специальности сейчас самые модные и востребованные у работодателей?

- Одна из серьезнейших ошибок абитуриента - поиск «модной» специальности, ориентация на «хлебную» или перспективную сферу приложения сил. Не лучше и направление, где «родители поддержат».

Мода, как правило, ни на чем не основана, кроме причуд массового сознания. За три - пять лет она может измениться до неузнаваемости. Родительская помощь сегодня есть, а завтра - как судьба сложится. А перспективными и «хлебными» специальности сами по себе не бывают: перспективны только профессионалы, блестяще владеющие своим делом. Даже не столь важно, каким. Вот сегодня все трубят о перепроизводстве юристов и менеджеров, а руководители фирм и корпораций сетуют на отсутствие сильных кадров на рынке.

Е. Т.: - У моего сына семь пятниц на неделе. В десятом классе он хотел быть журналистом, а теперь - рекламщиком. Вот сейчас поступит на рекламу, а потом захочет в астрономы... Что делать?

- Не нервничать. Такое - не повод для переживаний. Некоторые люди быстро меняются, меняются и их планы. Склонности к переменам обстоятельно исследованы учеными. Оказывается, примерно девять из десяти людей склонны жить всю жизнь «в одной колее». Но для каждого десятого естественно каждые пять - семь лет менять все: жену, любовницу, место жительства и, конечно, место работы, а то и профессию. Так уж люди устроены.

Про жен промолчу, но сильному желанию изменить сферу приложения своих профессиональных сил я бы не стал противиться. Собственно, лично я и не стал. Класса до восьмого мечтал поступить в МГИМО. А поступил в физико-математический класс и Ленинградский институт точной механики и оптики. После вуза занимался оборонной космической техникой. Работа в комсомоле, журналистика, шоу-бизнес. Кандидатская - по воспитанию молодежи, докторская - о культуре. В итоге стал ректором, где и пригодился весь ранее полученный опыт. Бесполезного образования не бывает, если оно хорошее.

Семья Тартановых: - Что такое хорошее образование?

Хорошее образование включает четыре основные сферы:

- формирование картины мира

- получение знаний, умений и навыков по специальности

- обретение умения жить в достойной социальной среде

- приобщение к настоящим ценностям культуры.

Образование складывается из обучения и воспитания. Если в вузе воспитания нет, то и учатся студенты плохо: нет должной обстановки, нет мотивации.

Кроме того, весь процесс обучения проходит не в вакууме, а в студенческой среде. Здесь очень важно, как эта среда влияет на отдельного человека. Ну и без общего культурного развития ни сильным специалистом стать невозможно, ни продвинуться на руководящие должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эрмитаж показал, как отправляет «Танец» Матисса в Москву
Полиция поймала двоих мужчин, избивших до полусмерти полицейского в ночном клубе Волхова
Во время гидравлических испытаний в Петербурге прорвало трубу с кипятком
Четыре машины разбились «всмятку» на проспекте Народного ополчения, один погиб, двое в больнице
Груженный прицеп фуры перевернулся на проспекте Стачек
Дата выборов губернатора Петербурга 2019 года станет известна 31 мая
За изнасилование 9-летнего мальчика в Ленобласти рецидивист снова отправится в тюрьму
Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»
Полиция поймала шайку карманников, воровавших у зазевавшихся туристов в Петербурге
Работа на лето: Где заработать школьникам в Петербурге на карманные расходы
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в Петербурге
На ЗСД 1 июня 2019 года будет изменено движение транспорта
Микроавтобус перевернулся в Кировском районе и задел еще четыре машины
Ночью на Московском шоссе сгорели четыре грузовика
Пьяный водитель после ДТП устроил дебош на востоке Петербурга
На Тучковом переулке выросла зловонная куча мусора
«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Петербурга
Погода на 29 мая в Петербурге: Дожди и грозы
Погоня в центре Петербурга: Полиция задержала мотоциклиста, который за 4 минуты 15 раз нарушил ПДД
Платформы из цветов проедут по Невскому проспекту в День России
Станцию метро Невский проспект закрыли из-за бесхозного предмета
В 2022 году в Петербурге пройдет мужской ЧМ по волейболу
Чемпионат мира 2019 по рукопашному бою впервые пройдет в Санкт-Петербурге
Толбухин маяк и дача Крючкова в Репино станут памятниками регионального значения
Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют
160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой