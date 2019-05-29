Как выбрать вуз

В прошлых выпусках колонки одного из самых авторитетных ректоров России шел разговор о том, кто должен выбрать вуз: родители или дети. Говорилось и о том, что до выбора вуза необходимо определиться со специальностью. Сегодня Александр Сергеевич отвечает на вопросы читателей.

Екатерина Толоконникова, мама выпускника:

- Какие специальности сейчас самые модные и востребованные у работодателей?

- Одна из серьезнейших ошибок абитуриента - поиск «модной» специальности, ориентация на «хлебную» или перспективную сферу приложения сил. Не лучше и направление, где «родители поддержат».

Мода, как правило, ни на чем не основана, кроме причуд массового сознания. За три - пять лет она может измениться до неузнаваемости. Родительская помощь сегодня есть, а завтра - как судьба сложится. А перспективными и «хлебными» специальности сами по себе не бывают: перспективны только профессионалы, блестяще владеющие своим делом. Даже не столь важно, каким. Вот сегодня все трубят о перепроизводстве юристов и менеджеров, а руководители фирм и корпораций сетуют на отсутствие сильных кадров на рынке.

Е. Т.: - У моего сына семь пятниц на неделе. В десятом классе он хотел быть журналистом, а теперь - рекламщиком. Вот сейчас поступит на рекламу, а потом захочет в астрономы... Что делать?

- Не нервничать. Такое - не повод для переживаний. Некоторые люди быстро меняются, меняются и их планы. Склонности к переменам обстоятельно исследованы учеными. Оказывается, примерно девять из десяти людей склонны жить всю жизнь «в одной колее». Но для каждого десятого естественно каждые пять - семь лет менять все: жену, любовницу, место жительства и, конечно, место работы, а то и профессию. Так уж люди устроены.

Про жен промолчу, но сильному желанию изменить сферу приложения своих профессиональных сил я бы не стал противиться. Собственно, лично я и не стал. Класса до восьмого мечтал поступить в МГИМО. А поступил в физико-математический класс и Ленинградский институт точной механики и оптики. После вуза занимался оборонной космической техникой. Работа в комсомоле, журналистика, шоу-бизнес. Кандидатская - по воспитанию молодежи, докторская - о культуре. В итоге стал ректором, где и пригодился весь ранее полученный опыт. Бесполезного образования не бывает, если оно хорошее.

Семья Тартановых: - Что такое хорошее образование?

Хорошее образование включает четыре основные сферы:

- формирование картины мира

- получение знаний, умений и навыков по специальности

- обретение умения жить в достойной социальной среде

- приобщение к настоящим ценностям культуры.

Образование складывается из обучения и воспитания. Если в вузе воспитания нет, то и учатся студенты плохо: нет должной обстановки, нет мотивации.

Кроме того, весь процесс обучения проходит не в вакууме, а в студенческой среде. Здесь очень важно, как эта среда влияет на отдельного человека. Ну и без общего культурного развития ни сильным специалистом стать невозможно, ни продвинуться на руководящие должности.