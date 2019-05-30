Мать-кукушку, бросившую умирать 7-месячного младенца в Петербурге, задержали

Последний месяц в российских СМИ все чаще появляются жуткие заголовки о матерях-кукушках. Как правило, молодые женщины оставляют маленьких детей в поликлиниках, торговых центрах, бросая их на произвол судьбы. Такая горе-мать вместе с горе-отцом появились, к сожалению, и в Петербурге. Молодая семейная пара оставила свою 7-месячную дочь одну без воды и еды в пустой квартире, а сами отправились за «лучшей жизнью».

- Малышку нашли 21 мая 2019 года в частом доме в Красном Селе под Петербургом. Голодный и испуганный ребенок около четырех часов лежал один в коляске и истошно плакал. Рев девочки услышали родственники владельца жилья и крайне удивились увидев оставленного ребенка, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Делать было нечего. Заплаканную малышку передали полиции, после ее отправили в детское учреждение. Оказалось, что у ребенка к своим 7-ми месяцам даже не было имени, родители явно не хотели обременять себя воспитанием. Сейчас она находится под присмотром. Правоохранители сразу же возбудили уголовное дело за оставление ребенка в опасности, а также за покушение на убийство.

Родители малышки, по всей видимости, рассчитывали исчезнуть и избавиться от всей этой истории с ребенком, поэтому начали играть с полицией в «прятки». В течение недели они скрывались, постоянно меняя сим-карты в телефонах, чтобы их было невозможно отследить. Но все же опались.

Диану и Романа Садовниковых поймали во Всеволожском районе в Ленинградской области. Ей 21 год, ему – 29. Теперь им придется объяснять, почему они бросили своего ребенка без еды, воды и заботы в запертой комнате.

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