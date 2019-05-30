SKODA KODIAQ: итоги первого года продаж автомобилей российской сборки в Петербурге

По данным автомобильного дилера ŠKODA WAGNER, внедорожник ŠKODA KODIAQ российского производства за первый год продаж занял 30% рынка чешской марки в Петербурге. За этот период средняя стоимость автомобиля составила 1,9 млн рублей.

Самыми популярными комплектациями KODIAQ среди поклонников ŠKODA стали бюджетные Active и Ambition с двигателем 1,4 л и стоимостью до 2 млн рублей. Как правило, они были оснащены автоматической коробкой передач. На долю этих комплектаций пришлось 58% от общего объема продаж модели дилером.

Остальные 42% - это автомобили с 2-литровым двигателем. Здесь половина покупателей предпочитала машины, которые потребляют дизельное топливо.

Наиболее распространенными цветами KODIAQ среди автолюбителей стали белый, серый и синий. На них пришлось 47% продаж.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Топ-5 марок, которые покупатели предпочитали обменивать на ŠKODA KODIAQ, не считая чешский бренд, возглавляют автомобили Volkswagen. В пятерку также входят Nissan, KIA, Hyundai и Ford.

- За первый год KODIAQ стал самой популярной моделью ŠKODA в наших дилерских центрах, опередив даже лидера последних лет - седан Rapid, - отмечает директор направления ŠKODA ГК WAGNER Евгений Кувалдин. – За это время автомобиль уже вошел в десятку городских бестселлеров среди внедорожников. По нашему мнению, у него есть все шансы завершить 2019 год в первой пятерке своего сегмента.

Помимо комплектаций KODIAQ российского производства, в автосалонах ŠKODA WAGNER доступны специальные версии модели, выпущенные на заводе в Чехии, - это Laurin&Klement, названная в честь основателей марки, Scout и Sportline.

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