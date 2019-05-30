Итоги Национального финала WorldSkills Russia 2019

Даже Телеведущая Юлия Барановская оказалась не так далека от сварки, как это может показаться. Десятки специальностей, сотни профессионалов, незабываемое шоу робота и знаменитость, которая взяла в руки сварочный аппарат и попробовала себя в совершенно новом качестве — всё это происходило в Казани с 21 по 24 мая 2019 г. во время Нацфинала WorldSkillsRussia 2019.

Компания Kemppi уже в течение пяти лет поддерживает движение WorldSkills и ведёт планомерную работу по популяризации сварки среди молодёжи, предоставляя новейшее и лучшее сварочное оборудование для проведения соревнований.

Благодаря Компании и работе всех партнёров за пять лет удалось не только воспитать нескольких чемпионов, но и вывести сварку и сварочное дело на новый уровень.

Ежегодно Kemppi предоставляет сварочное оборудование для проведения Нацфинала WorldSkills Russia. Но на этом работа не заканчивается. В 2019 году Kemppi пошла дальше и решила рассказать о сварке даже самым маленьким посетителям выставки — школьникам.

На своем стенде компания устроила настоящее шоу, звездой которого стал трехметровый робот (это как если Артём Дзюба сядет на шею Александру Овечкину), который все три дня чемпионата рассказывал о том, что сварка — это очень крутое занятие. В этом его поддержал скульптор Юрий Барсуков. Юрий создавал на стенде настоящие произведения искусства из металла с помощью сварочного аппарата, а робот давал интервью и по-настоящему “зажёг” сваркой посетителей мероприятия, которые толпой собирались вокруг Челобота. Более 700 гостей выставки приобщились к профессии сварщика и получили возможность увидеть своими глазами новейшее оборудование. Робот подробно рассказывал о том, где применяется сварка, о технологических трендах в отрасли и о том, почему сварка — это на самом деле круто.

Он смог доказать каждому: сварка — это профессия будущего!

С оборудованием Kemppi и профессией сварки ознакомилась и телеведущая Юлия Барановская, которая благодаря скульптору Юрию Барсукову в первый час работы смогла научиться профессии сварщика! Юлия оказалась прилежным учеником и быстро смогла постичь азы профессии. Теперь вместе с Дианой Багаутдиновой, членом сборной команды России, Юлия понесёт в массы через медийное поле важность профессии сварщика и концепцию нового взгляда на рабочие профессии в стране.

Фото и видео того, как шикарно и быстро приобрести новую профессию сварщика получилось у Юлии .

Международное движение WorldSkills объединило 80 стран Европы, Азии, Латинской Америки и уже оказало прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

Теперь наши гиды в мире сварки — это телеведущая Юлия Барановская, победитель национального финала WorldskillsRussia 2018 Диана Багаутдинова и чемпион EuroSkills 2018 Владимир Бабошкин.