Горизбирком зарегистрировал 12 кандидатов для участия в губернаторских выборах в Петербурге

В Санкт-Петербурге в избирательной комиссии настоящий ажиотаж. Вот уже второй день представители партий регистрируют своих кандидатов для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. К полудню 2 июня документы подали уже 12 человек.

- 1 июня были зарегистрированы пять кандидатов, 2 июня к полудню приняты документы еще от восьми кандидатов, - рассказал "КП-Петербург" начальник управления по взаимодействию со СМИ Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский. - Два из них - самовыдвиженцы, остальные от политических партий.

Своих кандидатов уже выдвинули представители ЛДПР, от них на выборы пошел руководитель фракции в ЗакСобрании Санкт-Петербурга Олег Капитанов.

- Мне оказана большая честь – представлять ЛДПР на выборах губернатора моего родного города – Санкт-Петербурга. Моя губернаторская программа будет опубликована позднее, но главные приоритеты могу назвать уже сейчас: наведение порядка на местах, решение социальных проблем петербуржцев, активное развитие городской среды и инфраструктуры, поддержка бизнеса и промышленности, - сказал Капитанов.

От Справедливой России - заместитель руководителя фракции в ЗакСобрании Петербурга Надежда Тихонова.

- Конференция Санкт-Петербургского отделения партии "Справедливая Россия" единогласно приняла решение о выдвижении Надежды Тихоновой, - пояснили в партии.

Партию КПРФ на выборах будет представлять депутат Госдумы Владимир Бортко.

- Теперь Владимиру Бортко предстоит собрать подписи муниципальных депутатов для преодоления так называемого «муниципального фильтра», - сообщают в КПРФ.

Сам Бортко обещал опубликовать свою программу в ближайшее время.

Ранее 1 июня документы подал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

- Надо быть над политическими амбициями. Поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а просто самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов, - пояснил свое решение Александр Беглов.

Документы в избирательную комиссию кандидаты могут подавать до 18:00 1 июля.

Мнение эксперта

"Город привлекательный, поэтому кандидатов много"

- Для второго дня такое количество кандидатов вполне даже много, - поясняет директора Института политических исследований Сергей Марков. - Это выборы в одной из крупнейших европейских столиц. Это выборы в городе, где достаточно активное население. Много людей, которые хотят реализоваться, это привлекательный город. Здесь политическая активность идет в персоналии. Сейчас многие политические партии слабые, поэтому шансы есть у многих. Но если от кандидатов потребуются финансовые вливания, то часть из них отпадут.