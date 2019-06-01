Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов подал документы в избирательную комиссию города. Так он подтвердил свое решение участвовать в выборах губернатора Петербурга и стать кандидатом. Сделал он это утром 1 июня – на следующий же день после того, как петербургский парламент официально объявил о дате голосования. Ее назначили, как и предполагалось, на 8 сентября 2019 года. Дата выборов на пост губернатора Петербурга определилась, а значит, в городе стартовала избирательная кампания. В том числе, начинается период для самовыдвижения кандидатов.

Поскольку Александр Беглов является именно самовыдвиженцем, ему будет необходимо заручиться поддержкой горожан. И собрать подписи «за» свою кандидатуру – всего 2 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. Кроме того, Беглову предстоит пройти и так называемый муниципальный фильтр. Чтобы его преодолеть, необходимо будет получить подписи от 10 процентов муниципальных депутатов. Только в случае, если будет собрано необходимое количество подписей, врио губернатора зарегистрируют как кандидата.

Напомним, что о своем решении участвовать в выборах губернатора Петербурга Александр Беглов завил 25 мая – во время рабочей встречи с жителями Курортного района. Отмечается также, что документы в городской избирком он принес первым из всех желающих побороться за доверие петербуржцев.

О намерении стать кандидатами ранее сообщали также депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский, депутат «Партии Роста» Оксана Дмитриева, основатель общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. Знаменитый режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко собирается поучаствовать в выборах губернатора от партии КПРФ. Кроме того, выдвинуться кандидатом собирался и первый Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Впрочем, говорить о том, кто будет участвовать в выборах, можно будет только после официальной регистрации в качестве кандидатов.