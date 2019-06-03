Ипотека в ЖК YOGA 4 от компании «Лидер Групп» стала еще доступнее

Теперь квартиру в жилом комплексе YOGA 4 застройщика «Лидер Групп» можно приобрести в ипотеку в

банках УРАЛСИБ, Ак Барс и СМП. Так, пул банков-партнеров компании расширился до 10 учреждений.

УРАЛСИБ предлагает ипотеку с первым взносом 15 процентов и ставкой от 10,9 процента (для клиентов зарплатного проекта 10,5 процента). Максимальный срок кредита — 30 лет.

Первоначальный взнос в банке Акт Барс составит от 10 процентов. Оплатить его можно материнским капиталом. Кредит со ставкой от 10,8 процента можно взять на 25 лет. К слову, действует программа семейной ипотеки, по которой ставка будет равняться 6 процентам на протяжении всего срока кредитования.

А в СМП банке даже действует программа без первоначального взноса. Максимальный срок кредита — 25 лет.

Более того, ипотеку в новом жилом комплексе предлагают Сбербанк, Банк ДОМ.РФ, Промсвязьбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк, ТрансКапиталБанк и банк ДельтаКредит.

КОНКРЕТНО

ЖК YOGA — это современный комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждое здание выполнено в особой цветовой гамме, которая имеет собственное символическое значение.

Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный символизирует энергию и активный образ жизни. Желтый — солнечное настроение и радость, а фиолетовый — спокойствие, созерцание и гармонию. Вместе дома создают неповторимый «характер» жилого комплекса.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.

В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий.

Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов.

Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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