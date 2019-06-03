2019-06-03T16:35:45+03:00
Общество

Завершилась реставрация знаменитого знака «Ленинград» в петербургском порту

Петербургский нефтяной терминал завершил двухлетние работы по реставрации стелы «Ленинград» в Большом порту Санкт-Петербурга
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Стела «Ленинград». Фото предоставлено Пресс-службой ПНТ.Стела «Ленинград». Фото предоставлено Пресс-службой ПНТ.
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Этот знак был установлен в 1977 г. и был самым массивным из нескольких десятков стел, располагавшихся на въезде в город в советское время. Сейчас, по словам краеведов, это один из двух сохранившихся в городе знаков – кроме него еще стоит стела на железнодорожной станции Ижоры, но она находится в неудовлетворительном состоянии. В порту знак «Ленинград» располагается на территории ПНТ на мысу на берегу Морского канала напротив косы Канонерского острова.

В 2017 году начались работы по обновлению стелы и прилегающей территории. На самой стеле было обновлено железобетонное основание, добавлена надпись «город-герой», установлена ночная подсветка и полностью заменены буквы. В этом году терминал обновил бетонные плиты в основании стелы, проложил дорожки и провел озеленение прилегающей территории. Инвестиции в весь комплекс работ по обновлению стелы и благоустройству территории превысили 3 млн руб.

«ПНТ повезло – на его территории находится настоящий памятник и символ всего Большого порта Санкт-Петербург. К сожалению, со временем из-за сильных ветров и высокой влажности он пришел в аварийное состояние, и в 2017 году мы решили кардинально обновить стелу. Сейчас работы по благоустройству завершены и стела в обновленном виде встречает и провожает все корабли, проходящие по Морскому каналу», - прокомментировал председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Справка

Петербургский нефтяной терминал - один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. ПНТ обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке, и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь – 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год. В 2018 году ПНТ отгрузил более 7,5 млн тонн нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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