У стен Петропавловской крепости поселился маленький нерпенок

Новый обитатель Заячьего острова появился в Петербурге. У стен Петропавловской крепости внимательные горожане заметили маленького нерпенка, который по ночам спит на брусчатке на берегу, а днем прячется в воде от глаз любопытствующих. Впрочем, зоозащитники обеспокоены, так как малышу, возможно, нужна помощь.

- Вот такое вот чудо живёт сейчас у Петропавловской крепости в центре Санкт-Петербурга. Живет вроде бы уже 2 недели. Выглядит он плоховато и скорее всего, ему нужна наша помощь, - сообщают специалисты Центра по спасению тюленей в соцсетях.

На фото, к сожалению, плохо видно, кто именно поселился у стен Петропавловки. Но горожан в любом случае просят сообщить, если ластоногий малыш появится на виду.

Специалисты опасаются за здоровье малыша и призывают горожан сообщать, если нерпенок покажется на глаза. Фото: vk.com/sealrescue

- Если увидите - звоните 699-23-99, - просят зоозащитники.

Напомним, что ранее специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали об участившихся случаях гибели тюленей. Туши погибших млекопитающих массово стали находить на берегах Финского залива. Эксперты связывают это с начавшимся сезоном лова рыбы, корюшки в частности. Ластоногие запутываются в рыболовных сетях и гибнут. У некоторых из мертвых тюленей были отрублены головы, что указывает на деяния человека, при этом природоохранные ведомства лишь разводят руками.