Tinkoff STEREOLETO 2019 объявил последнюю волну артистов и финальный лайн-ап

Отмечать совершеннолетие фестиваля STEREOLETO 2019 в Петербурге едут: Rag’n’Bone Man – выдающийся соул-исполнитель, автор громкого хита «Human», культовая российская группа Мумий Тролль, завораживающая норвежская певица AURORA (впервые в России!), рейверы Little Big, главная молодая поп-звезда Монеточка, авангардные электронщики Son Lux, британская певица EMIKA и многие-многие другие.

К финальному лайн-апу Tinkoff STEREOLETO 2019 присоединились: кис-кис, Cheese People, Optimystica Orchestra, Маша Hima, New York Ska-Jazz Ensemble, Комсомольск, CHIKISS, KENAKO, LURMISH, Максим Свобода.

кис-кис

Дуэт двух безбашенных девушек, ворвавшихся на современную сцену менее года назад и уже зарекомендовавших себя как одну из самых успешных групп новой русской волны. Девчонки играют бодрый панк, пропитанный просто маниакальным нежеланием взрослеть: беззаботный юношеский максимализм здесь правит бал — и кажется, что это чертовски успешная формула, в которой нуждаются молодые слушатели. Маша Hima

Восходящая звезда русского рэпа Маша Hima за короткий срок превратилась из субкультурного артиста, выступающего в петербургских барах и клубах в исполнительницу, чьи песни играют на радио, клипы выходят в ротации, а саму артистку зовут в интересные проекты в качестве перспективного музыканта. Сама Маша позиционирует своё творчество как «женский рэп для тех, кто ненавидит женский рэп». Cheese People

Самарская группа Cheese People существует больше 10 лет. В нулевых «Чизов» знала вся страна: песню Ua-А-А! взяли в рекламу конфет, и она звучала по телевизору с утра до вечера. За следующие 10 лет Cheese People выпустили 3 альбома, поучаствовали во всех главных фестивалях страны, сыграли более 500 концертов в России, Беларуси, Украине, Литве, Грузии, Финляндии и других странах. А потом вдруг пропали с радаров, чтобы через несколько лет вернуться полностью обновленными. В сентябре 2018 вышел четвертый альбом Cheese People «Розовый цвет» – он стал их первой работой на русском языке и первой чисто электронной записью команды.

Optimystica Orchestra

Музыкальный проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова. Вот уже 15 лет он собирает музыкантов из лучших рок-команд страны, где они, переодевшись в строгие костюмы, вместе исполняют высококлассную эстрадную музыку в диапазоне от ска до босановы. В основе репертуара коллектива лежит как авторский материал, написанный Женей специально для этого проекта, так и некоторые переосмысленные песни Tequilajazzz.

New York Ska-Jazz Ensemble

Всемирно известная группа, исполняющая музыку в стиле ска-джаз. NYSJE активно гастролирует по всему миру. На сегодняшний день группа откатала 70 европейских туров и продолжает регулярно выступать в Европе, Канаде, США, Мексике, на Карибах и в Южной Америке. Записи и выступления NYSJE получили высокую оценку слушателей, благодаря своей невероятной энергии, ведь оригинальные интерпретации джазовых стандартов в стиле ска мало кого могут оставить равнодушными.

Комсомольск

Обычно мы повторяемся редко, и во второй раз артисты выступают на нашем фестивале спустя пять и более лет. Обычно повод для этого очень серьезный – новый релиз, новый виток в развитии группы, новая программа. С «Комсомольском» случай беспрецедентный: первый раз в восемнадцатилетней истории фестиваля STEREOLETO группа выступает снова уже на следующий год. Ответ простой – они нам очень нравятся, в них есть то, что все мы хотим видеть в девичьих группах: звонкость, искренность и шарм. Но при этом мы уверены, что нравятся они не только нам, и мы очень хотим, чтобы они понравились и тем, кто про них ничего не знает или слышал, но не видел. А те, кто уже их знает и любит, пусть просто подпевают и танцуют. CHIKISS

Галина Озеран, более известная как Chikiss – берлинская певица и пианистка, композитор и электронный музыкант белорусского происхождения. За последнее десятилетие в одиночку и в коллаборациях Chikiss записала впечатляющее количество очень разной, удивительной музыки – от призрачного нуар-электро и синтезаторной минималистичной поп-музыки до полнокровной психоделической эстрады со своим грувом и драматургией. Галя всегда выступает одна, сама исполняя все синтезаторные и электронные партии, программируя эффекты и драм-машины. Это еще один важный элемент концепции – DIY-подход как противопоставление доминирующему в современной поп-культуре образу «девушки с микрофоном». KENAKO

Группа экзотична до восхищения: авторская смесь тропических вибраций, жаренный в мировом фьюжне афробит и постоянный ток отборной танцевальной музыки. Все это приправлено внушительными духовой и перкуссионной секциями, посему совершенно невозможно устоять на месте, когда Kenako раздает. Kenako – довольно редкое явление для Петербурга и северных широт в целом: зажигательная смесь афро-кубинских ритмов не даст устоять на месте даже самым профессиональным меланхоликам. LURMISH

Lurmish – это группа из Санкт-Петербурга, хотя правильнее сказать – это целый мир фантазий и чувств участников, пространство, в котором они существуют каждый день и в которое попадают, закрывая глаза. Музыка группы – красочные образы и гипнотические мелодии. «Для нас очень важно, чтобы то, что мы создаем, находило отклик в чужих сердцах, потому что когда мы соединяемся, мы становимся больше и сильнее», – говорит автор текстов и вокалистка группы, Карина.

Максим Свобода

Группа исполняет современную музыку в стиле альтернативный поп-рок. Максим стал финалистом шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, на проекте он был в команде Максима Фадеева и запомнился зрителям своим хитом «Воздух на сигареты». После телевизионного шоу Максим ушел в свободное плаванье и не подписался ни на один музыкальный лейбл. В этом году его группа имела невероятный успех у слушателей, попав в топы iTunes. Популярность групп феноменальна: видео на песню «Ускориться», снятый командой молодых режиссеров, за один день набрал более 100 000 просмотров! Живое выступление группы «Максим Свобода» – это невероятная энергетика и полное погружение в музыку. В апреле у группы вышел дебютный альбом “Краски” и начался первый тур по России, выступление на нашем фестивале продолжает триумфальный путь коллектива по стране.

Лайн-ап Tinkoff STEREOLETO 2019:

6 июля: Мумий Тролль, AURORA, Монеточка, EMIKA, Shortparis, Fontaines D.C., Kito Jempere Band, Казускома, Oligarkh, Parks, Squares and Alleys, VLNY, Тося Чайкина, ssshhhiiittt!, Ouzo Bazooka, Farveblind, Dizzy Dutch Duck, Cleaning Women, Ashilevi, Lurmish.

7 июля: Rag’n’Bone Man, Little Big, Son Lux, Algiers, IC3PEAK, ЛАУД, Аффинаж, АИГЕЛ, кАчевники, Интурист, Optimystica Orchestra, кис-кис, Маша Hima, Cheese People, New York Ska-Jazz Ensemble, Комсомольск, Say Yes Dog, Super Collection Orchestra, Chikiss, Karpov not Kasparov, Максим Свобода.

А также IONOTEKA STAGE – с самыми интересными и многообещающими именами современного андеграунда.