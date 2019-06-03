«Классика на Дворцовой»: смотрите кино о Петербурге, музыке и любви

Лучшее за историю крупнейшего в России open-air классического искусства – теперь в открытом доступе в эксклюзивной видеотрилогии от генерального партнера проекта ПАО «Ростелеком». Зрителей ждут: золотой оперный дайджест, посвящение в тайны бэкстейдж, атмосферные интервью и, конечно, грандиозный оперный Гала 26/05/2019. Уникальный фильм о том, какая музыка никогда не выходит из моды в Петербурге, смотрите на мультимедийной платформе Wink.

В первой части фильма представлены избранные концертные номера ведущих оперных звезд планеты, чьи голоса звучали в проекте «Классика на Дворцовой» в разные годы. В золотую коллекцию вошли выступления Дмитрия Хворостовского, Роберто Аланьи, Александры Кужак, Венеры Гимадиевой, Алексея Маркова, Валентины Нафорницы, Оксаны Волковой и Александра Трофимова.

Вторая часть видеопроекта приглашает зрителей в закулисье. Вместе с ведущим они заглянут в мастерские и костюмерные, поговорят с графиками и декораторами, увидят, как рождается хореографический номер, и постараются понять, как ориентируется в тысячах нотных листов оркестр и как добиваются идеального созвучия в дуэте солисты, впервые поющие друг с другом... А главное – как из множества разрозненных фрагментов рождается гармония, в которой все – музыка, вокал, танец, свет, звук, сценография, декорации – работает на производство невероятных впечатлений и незабываемых эмоций.

Завершит трилогию видеоверсия Гала-концерта 26/05/2019, участники которого не нуждаются в представлении, это Ильдар Абдразаков и Вероника Джиоева, Рене Барбера и Мария Алейда, Артуро Чакон-Крус и Мария Мудряк, Екатерина Сергеева и Алексей Лавров, музыканты симфонического оркестра Михайловского театра и дирижер Михаил Татарников, певцы молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова, танцовщики Театра Аллы Духовой TODES и Театра балета имени Леонида Якобсона, чемпионы мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ» из Перми, а также артисты балета петербургских театров. В роли Петра Первого – премьер Михайловского театра Марат Шемиунов.

Не исключено, что пройдет еще немного времени и этот музыкальный вечер под проливным дождем войдет в историю как одно из самых достойных подношений великому городу в 316-й день его рождения.