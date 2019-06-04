Банк УРАЛСИБ аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов» компании «Лидер Групп»
Ключевой партнер застройщика «Лидер Групп» банк УРАЛСИБ аккредитовал жилые комплексы проекта «Гавань Капитанов», который компания возводит на Васильевском острове.
УРАЛСИБ предлагает ипотеку с первоначальным взносом от 15 процентов и ставкой от 10,9 процента (для участников зарплатного проекта — 10,5 процента).
Максимальный срок кредита составляет 30 лет. Кроме того, в банке действует программа «Ипотечные каникулы», которая позволяет сократить платежи по ипотеке на этапе строительства.
КОНКРЕТНО
В жилой квартал «Гавань Капитанов», который возводится компанией на намывных территориях Васильевского острова, входят ЖК «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов».
В комплексе комфорт-класса «Магеллан» есть подземный паркинг и удобный заезд на ЗСД. Но главное его достоинство — это вид на Финский залив, который открываются из комнат с большими окнами, высокими потолками (2,75 метра) и теплыми полами. 18-этажные дома строятся близко к центру города, в районе с благоприятной экологией и развитой инфраструктурой.
В ЖК «Колумб» класса «комфорт+», помимо преимуществ «Магеллана», будут французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охрана, а также школа и детский сад во дворе. А в комплексе бизнес-класса «Нахимов» — вдобавок к плюсам других комплексов — возводятся встроенный детский сад, квартиры с террасами и клубная атмосфера.
СПРАВКА
«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.
В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий.
Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов.
Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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