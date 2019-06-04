2019-06-04T10:34:11+03:00
Новости компаний

Банк УРАЛСИБ аккредитовал жилой квартал «Гавань Капитанов» компании «Лидер Групп»

В него входят жилые комплексы «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов»
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В банке действует программа «Ипотечные каникулы». Фото компании «Лидер Групп».В банке действует программа «Ипотечные каникулы». Фото компании «Лидер Групп».
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Ключевой партнер застройщика «Лидер Групп» банк УРАЛСИБ аккредитовал жилые комплексы проекта «Гавань Капитанов», который компания возводит на Васильевском острове.

УРАЛСИБ предлагает ипотеку с первоначальным взносом от 15 процентов и ставкой от 10,9 процента (для участников зарплатного проекта — 10,5 процента).

Максимальный срок кредита составляет 30 лет. Кроме того, в банке действует программа «Ипотечные каникулы», которая позволяет сократить платежи по ипотеке на этапе строительства.

КОНКРЕТНО

В жилой квартал «Гавань Капитанов», который возводится компанией на намывных территориях Васильевского острова, входят ЖК «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов».

В комплексе комфорт-класса «Магеллан» есть подземный паркинг и удобный заезд на ЗСД. Но главное его достоинство — это вид на Финский залив, который открываются из комнат с большими окнами, высокими потолками (2,75 метра) и теплыми полами. 18-этажные дома строятся близко к центру города, в районе с благоприятной экологией и развитой инфраструктурой.

В ЖК «Колумб» класса «комфорт+», помимо преимуществ «Магеллана», будут французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охрана, а также школа и детский сад во дворе. А в комплексе бизнес-класса «Нахимов» — вдобавок к плюсам других комплексов — возводятся встроенный детский сад, квартиры с террасами и клубная атмосфера.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.

В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий.

Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов.

Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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