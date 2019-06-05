Как выбрать вуз

В прошлых выпусках колонки шел разговор о том, кто должен выбрать вуз: родители или дети. Рассказывалось, что до выбора вуза стоит определиться со специальностью и как это сделать. Наш эксперт - международно признанный ученый, почетный доктор университетов США, Ирландии, Польши и Украины. Сегодня Александр Сергеевич переходит к вопросу о выборе «оптимального» вуза.

- Что такое «оптимальный» выбор применительно к вузу?

- Выпускники школ - люди разные. И вузы у нас в стране также отличаются весьма существенно.

На мой взгляд, при выборе конкретного вуза стоит исходить из собственной оценки своего уровня подготовки, способностей, трудолюбия, ответственности, дисциплины и готовности жить самостоятельной взрослой жизнью. Не следует сбрасывать со счетов и материальные возможности семьи.

Начну с последнего. Как известно, возможность поступить на бесплатное обучение определяется баллом ЕГЭ. Но для детей из обеспеченных семей доступны платные места в любом вузе. Как использовать эти возможности - стоит подумать. Покупать место в вузе с высоким конкурсом или нет, вопрос совсем не простой. Есть вузы, предъявляющие серьезные требования к студентам вне зависимости от их платежеспособности. Тогда платники вынуждены сильно напрягаться, чтобы по учебе соответствовать своему окружению. (Кстати, как и люди с липовыми баллами ЕГЭ.) Слабых студентов это либо стимулирует, либо оставляет без надежды на окончание данного вуза.

Мы, к примеру, отчисляем каждый год восемь - двенадцать процентов слабых студентов, невзирая на их платежеспособность. В подавляющем большинстве это учащиеся первого-второго курсов. С другой стороны, ряд людей, поступивших на платное, обгоняет постепенно обладателей высоких баллов ЕГЭ и переводится на бесплатные места.

Есть престижные вузы, где изначально собираются дети обеспеченных родителей и им создаются щадящие условия. Правда, легкость получения диплома в этом случае не гарантирует интерес со стороны работодателей. Хорошо, конечно, если родительская поддержка обеспечена подобному специалисту на всю жизнь, но так везет не всем.

В общем, надо тщательно обдумать, что именно человеку нужно от вуза и к чему он готов при получении образования.

- На что обратить внимание талантливым, но малообеспеченным?

- Людям из небогатых семей с высокими результатами ЕГЭ также стоит поразмышлять, как распорядиться своими возможностями. Для петербуржцев материальный вопрос стоит не так остро, как для иногородних, но и полностью игнорировать его нельзя. Нужно представлять себе «средний чек» - стоимость образа жизни в той или иной студенческой среде.

К примеру, полноценный обед в нормальной столовой петербургского вуза стоит 200-250 рублей. Однако есть еще совместные посещения театров, концертов и выставок, походы в кафе со студенческой компанией, а также покупка предметов бытового обихода и так далее. В разных вузах траты на эти цели существенно отличаются.

К примеру, если вопрос с учебой и жильем решен, то иногороднему студенту нашего вуза требуется на текущие повседневные потребности примерно 20-25 тысяч рублей в месяц. Для других вузов - больше или меньше, но совсем без денег не обойтись, иначе человек невольно выпадает из жизни коллектива. А это в итоге означает, помимо психологического дискомфорта, серьезные потери в качестве образования.