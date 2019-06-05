2019-06-05T12:39:57+03:00
Звезды

«Такое нужно отметить» Матильда Шнурова простила Нику Белоцерковскую

Подруги не общались целый год
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Экс-супруга лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда вернула подругу.Экс-супруга лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда вернула подругу.
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Напомним, в мае прошлого года, после расставания с Матильдой, Сергей Шнуров в компании друзей уехал в отдыхать в Италию. Присоединилась к нем и подруга Матильды Ника Белоцерковская, которая по стечению обстоятельств тоже развелась со своим супругом-бизнесменом Борисом. Слухи о том, что Белоцерковскую и Шнурова связывает не только платонические отношения, ходили и до этой поездки. Подогревались они тем, что позже Сергей и Ника появились вместе не нескольких светских тусовках. Именно тогда закадычные подруги и отписались друг от друга в соцсетях и больше не появлялись вместе на публике.

Но несколько часов назад экс-супруга лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда опубликовала в Instagram совместную фотографию с Белоцерковской.

- Отношения бывают разной степени вместимости. Иногда в них помещаются даже настоящее зло и предательство. Но нет достижения в жизни выше, чем найти в себе силы поместить туда и прощение, - подписала свой пост Шнурова.

matilda.shnurovamatilda.shnurova
Отношения бывают разной степени вместимости. Иногда в них помещаются даже настоящее зло и предательство. Но нет достижения в жизни выше, чем найти в себе силы поместить туда и прощение.
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Подписчики Матильды выразили радость и воодушевление, похвалили ее за мудрость: «Ура», «Это надо отметить», «Слава богу», «Рады за вас». Прокомментировала ситуацию и Ксения Собчак.

- Очень верные и правильные слова. Ужасно рада за тебя! – написала она Шнуровой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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