«Такое нужно отметить» Матильда Шнурова простила Нику Белоцерковскую

Напомним, в мае прошлого года, после расставания с Матильдой, Сергей Шнуров в компании друзей уехал в отдыхать в Италию. Присоединилась к нем и подруга Матильды Ника Белоцерковская, которая по стечению обстоятельств тоже развелась со своим супругом-бизнесменом Борисом. Слухи о том, что Белоцерковскую и Шнурова связывает не только платонические отношения, ходили и до этой поездки. Подогревались они тем, что позже Сергей и Ника появились вместе не нескольких светских тусовках. Именно тогда закадычные подруги и отписались друг от друга в соцсетях и больше не появлялись вместе на публике.

Но несколько часов назад экс-супруга лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда опубликовала в Instagram совместную фотографию с Белоцерковской.

- Отношения бывают разной степени вместимости. Иногда в них помещаются даже настоящее зло и предательство. Но нет достижения в жизни выше, чем найти в себе силы поместить туда и прощение, - подписала свой пост Шнурова.

matilda.shnurova Отношения бывают разной степени вместимости. Иногда в них помещаются даже настоящее зло и предательство. Но нет достижения в жизни выше, чем найти в себе силы поместить туда и прощение.

Подписчики Матильды выразили радость и воодушевление, похвалили ее за мудрость: «Ура», «Это надо отметить», «Слава богу», «Рады за вас». Прокомментировала ситуацию и Ксения Собчак.

- Очень верные и правильные слова. Ужасно рада за тебя! – написала она Шнуровой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Волочкова в ужасе»: Матильда Шнурова продемонстрировала идеальный шпагат

Ресторатор совершенствуется, поклонники на взводе (подробности)

В постели с Собчак Матильда рассказала о разводе со Шнуровым

Светские львицы обсудили диеты, детей, мужчин и выпили вино в пижамах (подробности)

Теперь официально: Матильда показала свидетельство о расторжении брака с Сергеем Шнуровым

- Наш брак официально расторгнут, - такой новостью поделилась сегодня со своими подписчиками бывшая жена лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда. (подробности)