“Скандинавия” открывает два филиала нового формата в Петербурге

Центры открылись по адресам: ул.Валерия Гаврилина, 11, корпус 1 и ул.Малая Зеленина, 1/22.

“Скандинавия” давно готовилась к запуску мини-центров - специалисты изучали зарубежный опыт, но прежде всего искали то, что нужно жителям города, чтобы забота о здоровье была проще и доступнее. “Скандинавия” давно работает над тем, чтобы предоставить пациентам возможность ответить на вопросы о здоровье быстро, комфортно, а главное - качественно. Поэтому было принято решение о запуске перспективного формата, в котором можно получить услуги высокого уровня в комфортных условиях, при этом не нужно тратить на это много времени.

“Сейчас во всей сети “Скандинавия” мы стараемся стать ближе к пациенту, подходить к задачам здоровья внимательно, персонализировано и превентивно, с деликатностью и пытаясь вникнуть и найти эффективный способ для улучшения качества жизни. В новых клиниках формата “у дома” вся атмосфера располагает к подобным отношениям между пациентами и клиникой,” — говорит Дмитрий Тимохин, генеральный директор сети клиник “Скандинавия”.

Планируется, что один центр будет принимать около 50 пациентов в день. Ежедневно с утра до вечера прием будут вести врачи общей практики и педиатры. Также можно будет записаться на прием к гинекологу, ЛОРу, неврологу и мануальному терапевту, в соответствии с графиком работы данных специалистов. Мини-клиники рассчитаны как на решение острых вопросов здоровья, так и на предоставление профилактических услуг.

Ключевые особенности новых филиалов:

• формат “клиники у дома»: центры работают в жилых кварталах, в них просто и удобно попасть, в том числе с детьми;

• необходимые медицинские процедуры - в новых центрах принимают врачи основных специальностей (гинекологи, неврологи, лоры, мануальные терапевты), здесь сразу можно пройти несложную диагностику, получить все основные справки;

• скорость работы: расположение у дома и ориентация на скорость и комфорт в работе помогает экономить время пациентов.

Важная особенность новых клиник - эргономика пространства и дизайн, которые раскрывают концепцию “антистресс-медицины”.

“Медицина должна быть не только высокопрофессиональной, но и простой, уютной, открытой. Поэтому мы создаем атмосферу, в которой приятно и не страшно проводить время. Новые клиники — это место, куда хочется приходить и проводить время с радостью – спокойно выпить кофе или воды, почитать или порисовать с ребенком, посидеть в тишине, — рассказал генеральный директор сети клиник “Скандинавия” Дмитрий Тимохин. - Удивительно слышать такое описание клиники, не так ли? Тем более клиники “у дома”. Для многих посещение врача - это стресс. Мы хотим минимизировать этот стресс по всем факторам. И надеемся, что это позволит повысить уровень здоровья - людям станет проще “наладить отношения” с медициной”.

Еще одно преимущество мини-клиник - прием семейного доктора — врача общей практики, который может консультировать всю семью, самостоятельно обращаться за мнением к другим экспертам (с помощью услуги онлайн-консультации специалистов узких специальностей прямо на приеме), проводить диагностику и оставаться на связи с вашей семьей по всем вопросам лечения и профилактики.

Новые центры работают в обычном для “Скандинавии” режиме.

Вся информация для пациентов о новых филиалах “Скандинавии” - на сайте и у операторов контактного центра + 7 (812) 600-77-77.

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