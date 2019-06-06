Храмостроитель Вячеслав Заренков: «Бабушкины слова о вере не давали забывать о Боге»

1 июня в Северной столице освятили и установили крест на главный купол храма Рождества Христова на Песках, взорванного в 30-х и восстановленного по историческим чертежам. А сегодня, 6 июня, состоялось Великое освещение храма святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице. Строительство первой церкви небесной покровительницы города на Неве заняло целых 17 лет. И вряд ли бы завершилось в ближайшее время, если бы к делу не подключился президент фонда «Созидающий мир».

Накануне знаменательной даты Вячеслав Заренков рассказал «Комсомолке» о том, как храмостроительство преображает людей, какие чудеса случаются на стройплощадке и почему неверующий человек не может строить церкви.

ДОМ ДЛЯ ДУШИ

—Чем отличается градостроительство от храмостроительства? Ведь Вам знакомо и то, и другое.

—С технологической точки зрения различий практически нет, но вот с духовной… При строительстве жилого комплекса осознаешь значимость дела: это дом, в котором будут создаваться семьи. Возводя же храм, изначально настраиваешь себя на то, что строишь храм Божий, дом души, место, куда люди будут входить с трепетом. Храм принадлежит Богу. Всё в нем должно быть сделано не просто на совесть, а с невероятным вниманием к мельчайшим деталям. В храме можно всегда найти покой, в нем всегда чувствуешь себя дома.

Вячеслав Заренков занялся восстановлением и строительством храмов еще в 80-х годах. Фото: личный архив.

—Какой этап строительства храма вы считаете самым важным?

—Здесь каждый этап — историческое событие: закладка первого камня, установка куполов, креста, колоколов. Как часто мы можем прикоснуться к кресту или куполу, которые затем будут веками возвышаться под небом, освещая нас благостным светом? Такие моменты не забываются. И вот наступает день освящения — тысячи прихожан, крестный ход и первая служба... Просто дух захватывает, где-то далеко внутри рождается невероятная гордость: «А ведь я тоже участвовал в создании этого храма Божьего». И это не гордыня, это светлая радость. Такого внутреннего тепла при обычном градостроительстве не бывает.

—Что главное в храмостроительстве?

—Искреннее понимание того, что ты собираешься создавать храм для Бога и людей, что ты должен сделать храм прекрасным, ведь он будет служить людям многие века. Кроме того, перед началом строительства ты должен быть уверен, что у тебя хватит сил и средств, чтобы его завершить. И, конечно же, получить благословение.

—Может ли строительство храма преобразить человека?

—Уверен в этом на все сто! И знаю много примеров. Люди бросали пить, курить, изменять жене. Когда-то я поверил одному, в общем-то, неплохому парню, но, к сожалению, наркозависимому. Взял его на работу. Через три месяца его было не узнать! Он избавился от зависимости, просто ожил, появилась радость на лице. А вскоре — женился, родил двух ребятишек, уже много лет не принимает наркотики и искренне верит в бога».

МРАМОР ДЛЯ ХРАМА В ПЕТЕРБУРГЕ НАШЛИ…В ГРЕЦИИ

—Вы чувствуете Божью поддержку в Ваших трудах?

—Конечно. Вот, к примеру, при строительстве храма в честь воздвижения Животворящего Креста в Петербурге не удавалось найти мрамор для полов и отделки. Объём большой, изделия разных цветов и конфигураций. Предложения поставщиков не устраивали. И вот однажды я сидел в офисе на туристической улочке на Кипре, ко мне зашел незнакомый мужчина. Звали его Христосомосом. Познакомились, поговорили о погоде… И вдруг он спрашивает, что у меня за проблема. Ну, рассказал о мраморе. Тут он заявляет, что все сделает. Я немного удивился и спросил, сколько же это будет стоить. А он ответил, что всё сделает бесплатно, «это же для храма»! Честно говоря, у меня слёзы навернулись от волнения…

—Может ли неверующий человек строить храмы?

—Теоретически может, но практически — вряд ли у него получится. Лучше и правильнее, когда храмы строят верующие люди, они это будут делать с открытой душой, искренне и увлечённо. Как говорится, с Божьей помощью. Ведь в храме селится Божья благодать. Неверующий не может её почувствовать. Так как же он будет строить без Божьей помощи, какой смысл для него в храме? Для него это будет рабский труд, не приносящий радости.

—А непрофессионал?

—Если состоятельный человек искренне хочет построить храм, он должен нанять профессионалов. Только они должны руководить строительством. Непрофессионал может принести пользу только на подсобных работах, причем под руководством опытных строителей.

—Сейчас на храмостроителей учат. Как Вы к этому относитесь?

—Это хорошее начало, думаю, его надо развивать. Ведь нюансы проектирования и строительства лучше узнать заранее, чем потом исправлять ошибки. Мне кажется, это направление должно быть отдельной дисциплиной в строительных вузах или даже в духовных академиях.

Вячеслав Заренков на стройплощадке храма святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице – за несколько месяцев до Великого освящения. Фото: личный архив.

БАБУШКИНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ

—Вы всегда знали, что будете строить и восстанавливать храмы?

—Конечно, нет. Уезжая из деревни в 17 лет с тридцатью заработанными за лето рублями в Ленинград, я вообще не знал, чем буду заниматься в жизни. И уж точно не мечтал стать строителем. Но судьба распорядилась иначе. Скорее всего, воплощение моего юношеского девиза — «В своей жизни я хочу достичь большего, чтобы с высоты большого делать как можно больше хороших дел для людей» — было невозможно без профессии строителя.

—На строительство храмов вас благословила еще бабушка. Вы всегда помнили об этом? Или же это воспоминание постепенно проявилось в вашей памяти?

—Скорее, постепенно. Все мы жили в советское время, и юность проходила в комсомольском задоре. Вспоминать что-то связанное со строительством храма при нищенской зарплате, когда денег не хватало от аванса до получки, при отсутствии жилья (мы 10 лет жили в общежитии) не было возможности. Она появилась только в конце 90-х. Тем не менее, светлая память о бабушке, её образ перед иконой Святого Николая в правом углу избы, украшенной вышитыми занавесочниками, призывал к пониманию божественности мироздания. Призывал к Господу. Её слова о вере не давали забывать о Боге во все времена.

НЕОТЛОЖНАЯ ХРАМОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

—Вы помните первый храм, за восстановление которого Вам предложили взяться? Что это был за храм?

—Сначала были небольшие просьбы батюшек о помощи: где-то заменить двери, где-то отопление, люстры, что-то подкрасить... Первую деревянную часовню я построил в деревне Воложба недалёко от Тихвина, на месте разрушенной старой. Ее попросил возвести мой друг, мы с ним туда рыбачить ездили. Мечтал он к 60-летию построить церковь в родном селе. Так что это был подарок для друга.

—Были ли случаи, когда времени на подготовку не было, и, чтобы спасти храм, требовалась неотложная помощь?

—Иногда решение приходилось принимать на ходу, работать без проекта, как говорят у строителей, «с листа». То есть я сам брал лист бумаги и чертил, что нужно срочно сделать. Как-то, прогуливаясь по Васильевскому острову, встретил священника. Он стоял на ступенях храма Святой Екатерины. Вид у него был растерянный. Поздоровались, разговорились — он пригласил посмотреть храм, предупредив, что по пути стоит быть осторожным. Внутри я ужаснулся. Деревянные перекрытия первого этажа сгнили и обрушились в цокольную часть, которая была затоплена водой. Храм нужно было спасать. Я тут же дал команду откачать воду, восстановить в холле перекрытие, полы, установить временный иконостас и сделать простой косметический ремонт. За два месяца мы управились без всяких проектов, и батюшка начал службы.

1 июня в Северной столице освятили и установили крест на главный купол храма Рождества Христова на Песках. Фото: Дмитрий Песочинский.

—Какие храмы вы построили?

—Храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Святых, в земле Русской просиявших на Кипре, Храм Святым Царственным Мученикам Романовым в Сербии, а также Храм Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня (Спас на Каменке) в Петербурге, и здесь же - Храм Рождества Христова на Песках и Храм святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице.