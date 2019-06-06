2019-06-06T17:33:12+03:00
Новости компаний

Квартиры в LENINGRADE дорожают

Компания «Лидер Групп» предупредила покупателей о плановом повышении цен на жилье
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До 17 июня квартиры в новостройке бизнес-класса можно купить по старой цене. Фото компании «Лидер Групп».До 17 июня квартиры в новостройке бизнес-класса можно купить по старой цене. Фото компании «Лидер Групп».
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Стоимость квадратного метра в жилом комплексе бизнес-класса LENINGRAD увеличится 17 июня. Рост цен – плановый, он связан с тем, что строительство ЖК близится к финалу. Но у тех, кто давно присматривается к этому стильному и комфортному проекту, еще есть время подписать договор «по старой цене».

Напомним, ЖК LENINGRAD строится в Выборгском районе и обещает стать его новой архитектурной доминантой.

– Этот дом обладает особой харизмой, - отмечают представители компании «Лидер Групп». – Его фасад выполнен в духе сталинского ампира, а элементы внутренней инфраструктуры этого ЖК смело можно назвать самыми передовыми.

В частности, комфорт «новоселам бизнес-класса» будут обеспечивать двухуровневый подземный паркинг, дизайнерская отделка холлов, трубы отопления в полу, современные лифты и высокие потолки… В квартирах (кстати, среди них есть и варианты с террасами, а также французскими окнами и балконами) предусмотрена возможность установки камина.

- А настоящей драгоценностью ЖК LENINGRAD делают потрясающие панорамные виды на парк «Сосновка» и Суздальские озера, – добавляют в компании «Лидер Групп».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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