«Цифровой Кронштадт»: МегаФон и Санкт-Петербург представили «Цифровой двойник города»

Санкт-Петербург и ПАО «МегаФон» соглашение о стратегическом партнерстве подписали ровно год назад - на ПМЭФ-2018. По его условиями, пилотной зоной для реализации проектов по развитию новых цифровых технологий был выбран город Кронштадт. МегаФон за счет собственных инвестиций провел работу по оценке приоритетных направлений и внедрению комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ с тем, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на всей территории Санкт-Петербурга.

Геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности, и на основании предиктивной аналитики определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.

- Сегодня мы продемонстрировали модель «Цифрового двойника» Кронштадта. Это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга, – рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. - В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1:500, которую можно использовать в т.ч. для градостроительных целей и планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС. Как лидер цифровых возможностей МегаФон не останавливается в развитии все новых и новых концептов, пилотов и финальных моделей для развития «Цифрового города».

В рамках первого дня ПМЭФ-2019 возможности «Цифрового двойника» Кронштадта оценил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Санкт-Петербург стал одним из первых городов, где внедряется пилотный проект создания «Цифрового двойника». Мы поставили задачу, сохраняя историческое наследие, развивать Петербург по четырем стратегическим направлениям: комфортный, социальный, умный и открытый город, – говорит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Технология «Цифрового двойника» - это новые возможности в управлении городской инфраструктурой. Она дает возможность планировать и оптимизировать любую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. На цифровой модели можно проводить любые эксперименты по преобразованию городской среды, и только после этого принимать оптимальное решение и воплощать проект в жизнь. Это новый уровень управления городом.