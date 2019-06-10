Жена Сергея Семака все-таки настаивает на повторной свадьбе

«СВАДЬБЕ БЫТЬ»

Супруга тренера «Зенита» Сергея Семака продолжает настаивать на повторной свадьбе. Ранее Анна Семак рассказала своим подписчикам в Инстаграм, что муж сделал ей предложение прямо в самолете во время полета на отдых. Сергей Богданович попросил ее руки по громкоговорителю - есть даже видео того трогательного момента. После этого Анна призналась, что в последнее время они с мужем были разведены. Правда, сам Семак крайне удивился такому повороту, о чем признавался «КП-Петербург».

- Сергей Богданович, поздравляем вас! - позвонили мы в тот день тренеру сине-бело-голубых.

- С чем? - удивился Семак.

- Со свадьбой...

annas_secret_garden У супругов семеро детей

- Так мы же женаты давно, - смутился он.

- Ваша жена написала, что вы сделали ей предложение.

- Я могу хоть каждый день делать. Но спасибо большое!

- То есть развода не было?

- Нет-нет, конечно.

- Вы это сделали символично, в знак любви?

- Естественно!

- Просто все подумали, что вы развелись...

- (смеется) Ну, думать не запрещается!

Жена Сергея Семака сразу же отреагировала на нашу публикацию. И выложила в социальных сетях ответ «КП-Петербург»: «Почему вы решили, что вам сейчас вот так возьмут и все расскажут, как близкой подруге на кухне?». Материал Анна назвала «шок-контентом». Но сейчас вновь заговорила о свадьбе.

Анна настаивает на свадьбе с Сергем Семаком Фото: instagram.com/annas_secret_garden/

- Когда свадьба? - спросили Анну подписчики.

- 3 сентября, - коротко ответила супруга Семака.

К слову, слова своего мужа о том, что развода не было, она так и не прокомментировала. Поэтому остается загадкой, что Анна имеет в виду под бракосочетанием, где оно и как будет проходить. Если оно все же состоится, то после игры «Зенита» со «Спартаком» 1 сентября.

«НУЖЕН ГОЛ»

В своих соцсетях Анна Семак в ответах на вопросы подписчиков также подробно рассказал о своих отношениях с мужем. Например, она сняла видео, где спросила у Сергея, тяжело ли ему с ней.

- На мой взгляд, со мной очень легко, - опередила Анна мужа.

- Прекрасно, полностью согласен. Это счастье каждый день засыпать и просыпаться рядом с тобой, - улыбнулся Сергей Семак в ответ.

Анна при этом вспомнила, как супруг отказался от мяса и стал вегетарианцем:

- Прошло время, я ни о чем не просила, тем более - не давила. Сам захотел попробовать, понравилось, привык. С любовью и нежностью приходит единомыслие.

Сергей Семак отказался от мяса Фото: instagram.com/annas_secret_garden/

На замечание подписчика, что они с супругом очень похожи, Анна отшутилась: «Спасибо! Вы меня успокоили, а то я переживала, что Сергей Богданович красивее меня».

Анна Семак во время ответов на вопросы рассказала еще одну занимательную историю. Как они 15 лет назад встретились в театре с тренером Леонидом Слуцким.

- Я в то время пророчила Сергею тренерскую карьеру, но он отмахивался, - написала Анна. - Сидим в зрительском зале, рядом Леонид Викторович с женой. Сергей шепчет: «Знаешь, о чем я сейчас думаю? О спектакле. Вечером буду думать о тебе. А Слуцкий, знаешь, о чем сейчас думает? О футболе. И вечером тоже, и даже во сне. Все еще хочешь, чтобы я стал тренером?

annas_secret_garden Анна Семак ответила - "да" на предложение супруга

- Сергей не просыпается ночью с криками: «Эй, Семак, давай забей!»? – спросили тут же подписчики.

- Теперь все чаще с криком: «Нужен гол!», - пояснила супруга Сергея.

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