«Лидер Групп» вошла в тройку лучших девелоперов Ленинградской области

Группа компаний «Лидер Групп» заняла второе место в топе строительных компаний, который регулярно составляет Единый реестр застройщиков на основе анализа данных об объемах текущего строительства в Ленинградской области. Все региональные проекты «Лидер Групп» сконцентрированы в перспективном Мурино. За работу в бывшем посёлке, который недавно подучил статус города, и.о. главы администрации МО «Муринское городское поселение» Валерий Гаркавый вручил застройщику почетную награду. «Лидер Групп» является одним из крупнейших девелоперов, работающих в этой локации. На сегодняшний день в муринском портфеле компании шесть строящихся жилых комплексов. Совокупная площадь жилья составляет почти 350 тысяч квадратных метров. Общая же площадь возводимых строений — более 422 квадратный метров. Кроме того, в Мурино уже введены в эксплуатацию такие проекты, как «Девятый вал 1», «Девятый вал 2» и «Три кита 1». Разумеется, застройщик возводит не только жилые площади, но и социальную и городскую инфраструктуру: детские сады, дороги, школы, детские и спортивные площадки и спортивные комплексы.

СПРАВКА Согласно данным Единого реестра застройщиков, по итогам 2018 года группа компаний «Лидер Групп» занимает третье место по объемам ввода и четвертое — по объемам текущего строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе. «Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла. В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий. Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов. Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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