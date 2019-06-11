Онколог Сергей Гребенщиков: «За рубежом стыдно болеть запущенными стадиями рака»

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с онкологом Сергеем Гребенщиковым 00:00 00:00

ЗАСТРАХОВАННЫХ НЕТ

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак — причина каждой шестой смерти в мире. Только в 2018 году онкология унесла жизни почти 10 миллионов человек.Однако, как говорится, выход есть всегда. И страшная болезнь — не исключение.

—За рубежом даже стыдно болеть запущенными стадиями рака. Развитие медицины уже на таком уровне, что онкологию можно найти на первой и второй стадиях, и выздоровление возможно. У нас тоже есть положительные сдвиги. По общероссийской статистике, из всех онкозаболеваний 53 процента — это первая и вторая стадии. То есть их вовремя находят, но этого недостаточно — рассказал в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» онколог, врач ультразвуковой диагностики медицинской клиники «Лонга Вита» Сергей Юрьевич Гребенщиков.

По словам доктора, гарантированно обезопасить себя от рака невозможно. Однако профилактика может значительно сократить риск развития заболевания.

—Нужно вести здоровый образ жизни. И это не только отказ от курения и алкоголя.

Следует следить за весом, распорядком дня — соблюдать режим труда и отдыха. Еда должна быть качественной и полезной. Следует меньше употреблять продуктов, которые подвергаются длительному воздействию температур и долго хранятся. Например, стоит исключить консервы. Конечно, во всем этом должна быть система. Если в 40 лет озаботиться здоровьем, начать делать гимнастику и через месяц бросить, никакого результата не будет, — отметил онколог.

МИФЫ ОБ ОНКОЛОГИИ

По статистике, в развитых странах заболеваемость раком в несколько раз выше, чем в развивающихся. Доктор Гребенщиков считает, что, может быть, в последних болеют даже больше, однако не знают об этом: часть случаев попросту не регистрируют из-за низкого качества медицины — опухоль находят, но уже при вскрытии.

Существует и мнение, что в прошлом люди меньше болели раком, и онкозаболевания стали бичом целого поколения только в наши дни. По мнению доктора, такая позиция ошибочна.

—Наши предки не доживали до рака. Стандартная продолжительность жизни средневекового человека составляла 30 лет. А онкология — это, по большей части, заболевание второй половины жизни: всплеск начинается после 50, — подчеркнул он.

Общепринятой теории происхождения рака не существует. Но научно доказано, что наследственность является фактором риска. К семейным заболеваниям относятся рак кишечника, желудка и молочной железы и других органов: недуг передается вместе с генами. Такой был и у Анджелины Джоли… Тем не менее, даже наличие такой предрасположенности — еще не повод принимать радикальные меры.

—Есть индексы, которые позволяют узнать, какова вероятность развития заболевания.

Вообще, нужно проводить информационную работу с населением, чтобы люди понимали важность регулярного обследования. Ведь на первой и второй стадиях никаких жалоб, как правило, нет. Они возникают на третьей и четвертой. И тогда, несмотря на симптомы, наши соотечественники не идут к врачу. Спрашиваю потом пациентов, зачем тянули, а они говорят, что боялись… — поделился Гребенщиков.

Правда ли, что раньше люди реже болели раком?.Как понять, находитесь ли вы в группе риска? Как связана нелюбовь к мясу и онкология? Какой тип рака сложнее всего диагностировать? Откуда пошел миф о том, что рак заразен? На эти и многие другие вопросы отвечает в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда в Петербурге онколог, врач ультразвуковой диагностики медицинской клиники Лонга Вита Сергей Гребенщиков.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ РАКА

К счастью, современные методы диагностики могут найти даже самую маленькую опухоль, которая не заявляет о себе какими бы то ни было симптомами. Сергей Юрьевич в клинике «Лонга Вита» работает на аппарате премиального сегмента. Прибор даже синхронизирует результаты ультразвуковой диагностики с ранее проведенными МРТ и КТ. Эта технология позволяет следить за тем, как опухоль реагирует на химиотерапию.

—Существует великое множество новых средств. Например, эластография в УЗИ. С ее помощью можно определить эластичность образований. При раке они всегда плотные, гораздо плотнее окружающих тканей. Эластография с высокой долей вероятности может показать злокачественность или доброкачественный характер. Отпадает необходимость в излишних гистологических исследованиях. Это очень важно. Одно дело, если орган поверхностный и провести биопсию можно с минимальным риском. Но чтобы добраться до органов расположенных глубоко, например почки, нужна длинная игла, а это уже чревато осложнениями, — считает онколог.

Довольно сложно диагностируются начальные стадии рака поджелудочной железы. Во всем мире замечают его, как правило, уже на третьей стадии. Однако в наши дни доктора научились находить даже его. Перспективами в диагностике поджелудочной железы обладает эндоскопический ультразвук. Пациенту вводят эндоскоп и изучают поджелудочную железу через стенки желудка.

— Еще одна новая методика — электронно-парамагнитный резонанс. Нужно всего-то сдать кровь, и тест покажет, есть ли в организме онкологический процесс. Результат положительный — значит, нужно отдельно обследовать каждый орган, — объяснил Гребенщиков.

Он добавил, что существуют сигнальные признаки рака, которые нельзя игнорировать ни в коем случае. К ним относятся постоянный кашель, необъяснимая потеря веса или аппетита, отвращение к мясу, слабость, затруднение при глотании, любые кровотечения, примесь крови в моче, кале или кашле, неприятные ощущения в кишечнике, изменение внешнего вида кожи, ее желтушность, серость и дряблость, а также анемия, припухлости лимфатических узлов, длительные (больше месяца) температура и незаживающие раны.

— Особенно хочу выделить сахарный диабет второго типа. Нередко его вызывает именно опухоль, которой для роста нужна глюкоза. Новообразование повышает ее уровень, питается и увеличивается. Когда опухоль удаляют, уровень глюкозы выравнивается, — удивил доктор.

Существуют ли характерные для Петербурга виды рака? Как понять, находитесь ли выгруппе риска? Откуда пошел миф о том, что рак заразен? Правильно ли поступила Анджелина Джоли, решившись на мастэктомию «ради профилактики»? Провоцируют ли продукты с ГМО онкологию? На эти и многие другие вопросы отвечает в программе «Здоровый Разговор» на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» онколог, врач ультразвуковой диагностики медицинской клиники «Лонга Вита» Сергей Гребенщиков.