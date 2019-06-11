Lucky Air запустила новые рейсы из Санкт-Петербурга в Куньмин

Авиакомпания Lucky Air запустила регулярные прямые рейсы между Санкт- Петербургом и Куньминем (Китайская Народная Республика). Полеты будут выполняться три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье) с 12 июня до 25 октября 2019 года.

Перелеты Санкт-Петербург - Куньмин и обратно выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus A330, рассчитанных на перевозку 303 пассажиров в бизнес- и экономическом классах. Каждое кресло в самолете оснащено индивидуальной системой развлечений, которая позволит интересно провести время в полете. На борту пассажирам предлагается горячее питание и напитки.

- По итогам первых четырех месяцев 2019 года прямой пассажиропоток между Санкт-Петербургом и пунктами Китая вырос на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 77 тысяч пассажиров, - отметили в аэропорту.

- В летнем сезоне 2019 года из Пулково также осуществляются прямые рейсы в китайские города Гуанчжоу, Нанкин, Пекин, Сиань, Урумчи, Ухань, Ханчжоу, Хайкоу, Чэнду, Шанхай, Шеньчжень.

СПРАВКА

В декабре 2016 года Пулково стал первым российским аэропортом, получившим сертификат Welcome Chinese Китайской академии туризма. Аэропорт Санкт-Петербурга внедрил сервисы для пассажиров на китайском языке (табло, звуковые оповещения, возможность оплаты системами WeChat и UnionPay и др.) и подтвердил соответствие высоким стандартам качества услуг для китайских путешественников. Авиакомпания Lucky Air - дочернее предприятие китайского холдинга HNA Group. Маршрутная сеть перевозчика включает более ста направлений. Lucky Air предлагает жителям Санкт-Петербурга удобные стыковки в Куньмине для продолжения путешествия в пункты Китая, а также в Таиланд (Краби, Пхукет, Самуи), Филиппины (Себу), Малайзию (Пинанг, Сабах) и Вьетнам (Фукуок).