Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России: «Избавить Россию от вирусных гепатитов можно только вместе»

Раньше диагноз «гепатит» звучал как приговор, а самую страшную его форму, гепатит С, называли «ласковым убийцей». К счастью, эти времена в прошлом. Как в нашей стране борются с вирусными гепатитами сейчас и что нужно сделать, чтобы ими страдало как можно меньше россиян, «Комсомолке» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова.

ДЮЖИНА ИЗ МИЛЛИОНА

– Что такое хронические вирусные гепатиты?

– Хронический гепатит – это длительное воспаление печени, которое может переходить в цирроз с возможным развитием рака, может оставаться без изменений или регрессировать. Причины – химическое или/и физическое воздействие (алкоголь, ожирение), наследственность, микроорганизмы. Гепатиты, вызванные вирусами, которые размножаются в клетках печени, – это гепатиты В, С, D и Е и др..

– Почему вылечить вирусные гепатиты настолько сложно?

– Они обладают так называемым клиническим полиморфизмом: возбудители разнообразны, и они определяют течение и исход болезни. Многое зависит и от исходного состояния организма и врожденных особенностей. Сложность клинической диагностики с разнообразием симптомов означает трудность постановки диагноза. Часто заболевание протекает скрытно, и пациент узнает о нем, когда, увы, уже сложно получить сто процентный результат терапии.

– Как изменилась ситуация относительно диагностики и лечения вирусных гепатитов за последние пять лет?

– Появились новые высокочувствительные методы обнаружения маркеров вирусов, широко внедряют молекулярные методы. По сути, появилась возможность ранней диагностики, причем с получением информации о геноме вируса. А значит, стало проще назначать адекватную терапию и контролировать ход лечения.

В лечении, кстати, произошла настоящая революция. Прежде всего, это касается хронического гепатита С. Еще 10-15 лет назад эффективной терапии просто не было, а сегодня препараты приводят к полному излечению 97 процентов больных.

Острые и хронические вирусные гепатиты регистрируются, но острые В и С – на самом низком уровне за всю историю наблюдения. В прошлом году острым гепатитом В заболели 90 человек из 10 000 000, С – 122 человека из 10 000 000. Хронические диагностировали у 928 и 3 274 человек соответственно (при этом в целом в России живет около 5 000 000 больных хронической формой гепатитов В и С).

ЗОЖ ПРОТИВ ГЕПАТИТА

– Какие проблемы есть в службе оказания помощи таким пациентам? Что стоило бы изменить?

– Проблемы те же, что и в здравоохранении в целом: нехватка врачей-инфекционистов, недостаточная материальная база стационаров, ограниченное финансирование закупок современных лекарств, медленное внедрение современных методов диагностики и лечения.

В России есть отлаженная система лабораторной диагностики вирусных гепатитов, налажен выпуск диагностических препаратов, которые не уступают западным аналогам, функционирует федеральная система контроля качества лабораторных исследований.

Но прогресс в лабораторной диагностике постоянно ставит новые задачи. Успехи в молекулярной биологии позволили при изучении генома вируса гепатита С найти мишени и разработать принципиально новые препараты с прямым противовирусным действием, способных излечить практически всех. Нужно увеличивать долю таких лекарств.

– Насколько доступно лечение для пациентов из регионов?

– В России зарегистрированы современные лекарственные препараты, но у них высокая цена. А потому для многих такие лекарства недоступны. Министерство и некоторые региональные власти выделяют деньги, но их недостаточно. Даже в Москве и Московской области, где действует программа по лечению больных хроническим гепатитом С и В, проблема не решена полностью.

– Как можно увеличить число пациентов, которых лечат за счет бюджета?

– Единого механизма, к сожалению, нет. По-моему, для этого нужна политическая воля. ВОЗ рекомендует искать новые механизмы поиска средств: широкое использование страховых компаний, меценатство.

– Как Министерство планирует просвещать граждан в области заболеваемости гепатитом?

– Работа идет по нескольким направлениям. Улучшается последипломная подготовка медработников, выпускается популярная литература по вирусным гепатитам, не прерывается контакт со СМИ и общественными организациями. И, конечно, профилактика – вакцинация, борьба с внутрибольничными инфекциями, внедрение ЗОЖ.

ЧТОБЫ БЫЛО ВЫГОДНО

– В 2016 году ВОЗ приняла «Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 2016-2021 годов», Россия ее ратифицировала. В чем она заключается?

– Она направлена на борьбу с пятью вирусами гепатита (A, B, C, D и E). Определены целевые показатели: сокращение заболеваемости хроническим гепатитом с 6 000 000 – 10 000 000 случаев, регистрируемых в настоящее время, до 900 000 к 2030 году; сокращение смертности от хронического гепатита с 1 400 000 случаев в год до менее 500 000. Стратегия предполагает повышение уровня осведомленности населения, прогресс в разработке новых лекарств, средств диагностики и других технологии .

– Но насколько положения стратегии применимы в России?

– Общие положения могут и должны быть использованы в России при разработке общей национальной программы. В то же время, у нас есть особенности: гигантские размеры страны, неравномерность интенсивности циркуляции вирусов.

Совместно с практическим здравоохранением мы приступили к пилотным проектам в некоторых регионах (Якутии, Калининградской области, Татарстане). Все полученные данные будут использованы для разработки общей российской программы борьбы с вирусными гепатитами.

Но амбициозную задачу по контролю и даже ликвидации вирусных гепатитов в стране можно решить, только объединив силы органов здравоохранения и госсанэпиднадзора, власти и населения.

– Что нужно, чтобы получать более точную статистику заболеваемости гепатитом?

– Учет заболеваемости острым и вирусным гепатитом, а также смертности от него чрезвычайно важен, ведь эти данные нужны для разработки национальной программы. Помимо внедрения высокочувствительных методов диагностики, идет работа по изучению уровня летальности.. Нужно сделать так, чтобы и органам здравоохранения, и пациентам участвовать в его создании было выгодно.