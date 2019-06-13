2019-06-13T15:42:45+03:00
Спорт

Артем Дзюба открыл рыболовный сезон и показал карпа, которого поймал сам

Форвард «Зенита» отправился на отдых после матчей за сборную России [видео]
Петр КИБЕР
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Рыба моей мечты: Дзюба показал карпа, которого поймал на отдыхе.Рыба моей мечты: Дзюба показал карпа, которого поймал на отдыхе.Фото: Илья СМИРНОВ
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Футболисты «Зенита» и сборной России отдыхают после матчей за национальную команду. Если Андрей Лунев, не участвовавший в игре с Кипром, устроил пьяный дебош аэропорту Внуково, то его партнер по команде Артем Дзюба предпочел тихий релакс и отправился на рыбалку. Видео с трофеем опубликовано в «Твиттере» российской сборной.

- Ребяточки, а вот сезон открыт. Темка в деле - похвастался Артем Дзюба на видео своим уловом. - С карпами я разбираюсь быстро.

Добычей нападающего стала рыба весом около 300 граммов. Впрочем, друзьям футболиста повезло больше - один из рыбаков выловил карпа килограмма в полтора-два весом. А общий улов рыболовной команды Дзюбы составил шесть «хвостов».

Артем Дзюба отправился на рыбалку и поймал карпа. Видео: Сборная России в "Твиттере"

Правда, для этого Артему с приятелями пришлось встать в три утра и просидеть несколько часов на берегу живописного пруда. Условия здесь, конечно, не как в многозвездочных отелях на лазурном море, зато все ближе и роднее.

Пока Дзюба с друзьями отдыхает в России. Поедет ли он нежиться на заграничное солнце - неизвестно, ведь вскоре игроки «Зенита» съедутся на свою базу в Удельной, откуда отправятся на сборы. С 21 по 29 июня петербуржцы проведут четыре товарищеских матча, а уже в середине июля стартует новый чемпионат России. В первом туре сине-бело-голубые примут на «Газпром Арене» новичка Премьер -лиги футбольный клуб «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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