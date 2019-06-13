Как выбрать вуз

В авторской колонке ректора знаменитого университета Александр Сергеевич рассказал о том, кто должен выбирать вуз - родители или дети, дал советы по выбору специальности. Шла речь и о стоимости жизни в вузовском коллективе. Сегодня мы продолжаем публиковать ответы на вопросы читателей.

Ковалевы, родители абитуриента:

- Если не проходим по баллам ЕГЭ в «звездный» вуз на бюджетное место, стоит ли поступать куда попроще или заплатить за учебу? Ведь сэкономленные деньги можно с пользой потратить на ребенка. Где границы компромисса?

- Казалось бы, ответ прост: зачем учиться за деньги, когда на соседней улице вроде бы то же самое можно сделать бесплатно? Часто так и поступают, экономя на будущем ребенка. Однако настоящее образование окупается через год-полтора после получения диплома, а суррогатное… Можно ряды безработных пополнить или на всю жизнь стать водителем такси, продавцом в супермаркете. Конечно, если в семье совсем нет денег, особо выбирать не приходится, но для многих семей решающим оказывается пагубный стереотип 90-х: «учиться за деньги - удел бездарностей, это стыдно». Наверное, не все меня поймут, но я бы вообще нацеливал ребенка на высокие баллы ЕГЭ лишь в случае крайней нужды.

Внедрение системы ЕГЭ в России имеет печальные результаты. Детей в старших классах натаскивают на сдачу тестов в ущерб развитию способностей думать, сообразительности. Между тем пробелы в обретении навыков самостоятельного мышления позднее уже не восполнить. В лучших западных образовательных системах тесты применяют нередко. Но только на старших курсах и в виде примеров (кейсов). В Гарварде, например, на это тратится до сорока процентов учебного времени. Но когда творческие способности студентов уже сформированы.

Игорь Иванович, отец выпускника:

- Нужны ли реально репетиторы, если сын и так хорошо учится?

- Уж если и брать репетиторов в старших классах - так для развития способностей детей к самостоятельному мышлению. И лучше поступать в хороший вуз на платное обучение, чем в плохой бесплатно. Пройдет немного времени, баллы ЕГЭ и платность учебы никого интересовать не будут, а качество образования станет определять судьбу человека на протяжении всей его жизни.

Денег не хватает всем. Даже олигархам. Но, изучая судьбы современных выпускников, я пришел к убеждению, что семье со средним достатком лучше отложить покупку новой мебели или очередную смену автомобиля, но вложиться в учебу ребенка. Как когда-то сказал мне академик Дмитрий Лихачев: «Лучшие инвестиции - инвестиции в образование».

Кстати, этот подход я бы советовал применять шире. Мы нередко советуем нашим выпускникам начинать работу в госсекторе, где зарплаты во многих случаях ниже, чем в частных фирмах. Жертвуя высокими заработками первые два-три года, выпускник набирается ценнейшего опыта госслужбы, который потом серьезно способствует карьерному росту.

Самое же важное - хорошее образование дает возможность вращаться в соответствующих социальных слоях общества, обрести достойных друзей и спутника жизни, растить в такой среде своих детей. Это дает чувство полноты жизни, удовлетворенности бытием. Хорошее образование - самый надежный путь к счастью.

Конечно, СМИ убеждают наших детей, что успех достигается легко. Нужно лишь «простое» везение, удача, случай, который «обязательно приключится». Родительский долг - противостоять формированию подобных настроений. И исполнять этот долг надо и в период школьной жизни ребенка, и во время его учебы в вузе.