Началась продажа билетов на матчи Евро-2020

Петербургские футбольные болельщики ликуют: Евро-2020 становится все ближе. Ровно за год до начала турнира, 12 июня, открылась продажа билетов на исторические матчи. Правда, здесь есть свои нюансы. Во-первых, купить их можно будет только онлайн и по жеребьевке. Тут система схожа с той, что была на чемпионате мира по футболу в 2018-м. Заявки подать можно и на отдельные матчи, и на пакет билетов. Например, на все игры в Петербурге или игры конкретной сборной. Однако если в «лотерее» вам выпадут все билеты – их нужно будет выкупить все. То есть выбрать один из пакета не получится. Если же билеты не будут оплачены – заявка просто аннулируется.

Во-вторых, приобретение билетов пока похоже на кота в мешке, поскольку участники турнира еще неизвестны – все команды определятся в марте следующего года. Разбираемся, как приобрести билет на Евро-2020.

Где купить билеты на Евро-2020

Первый этап продажи билетов стартовал 12 июня. Длиться он будет месяц – до 12 июля. За это время все желающие попасть на матчи должны подать заявки на билеты. Сделать это можно только на официальном сайте. Вестись на сомнительные ресурсы не стоит, чтобы не попасться в руки мошенников. В какой именно день оставлять заявку на билет – не важно. Очередность не повлияет на жеребьевку. Тех, у кого заветный билет окажется в кармане, определят в течение июля-августа этого года. И обязательно оповестят счастливчиков!

Первый этап подачи заявок – самый важный. Именно во время него распределяется большая часть билетов. А значит, и выше шансы получить свой билет. Позже будут еще несколько этапов, однако там уже билетов будет не так много.

Сколько стоит билет на Евро-2020

Стоимость билета зависит от места на стадионе и уровня матча. Цены варьируются от 50 до 225 евро. Все билеты делятся на три категории. Первая – это места на центральных трибунах. Вторая – преимущественно угловые трибуны. А третья – места за воротами.

Напомним, что матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах – Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Петербурге. Уже известно, что стадион «Газпром Арена» в Северной столице примет четыре матча: три группового этапа и один в четвертьфинале.

Цены по сегодняшнему курсу на матчи в Петербурге следующие:

Групповой этап:

Категория 3: 50 евро – около 3650 рублей

Категория 2: 125 евро – около 9120 рублей

Категория 1: 185 евро – около 13500 рублей

1/4 финала:

Категория 3: 75 евро – около 5470 рублей

Категория 2: 145 евро – около 10580 рублей

Категория 1: 225 евро – около 16420 рублей

КОНКРЕТНО

Когда пройдут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге:

13 июня 2020 года

Групповой этап

Тур 1

Группа B

17 июня 2020 года

Групповой этап

Тур 2

Группа B

22 июня 2020 года

Групповой этап

Тур 3

Группа B

3 июля 2020 года

Матч четвертьфинала

НА ЗАМЕТКУ

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года. Участвовать в финальной части турнира будет 24 сборных. Отборочная часть чемпионата Европы по футболу началась 21 марта 2019 года и продлится до 21 ноября 2019 года. Еще четыре команды-участницы определят в ходе плей-офф Лиги наций – в марте 2020 года. Первый матч Евро-2020 состоится на «Стадио Олимпико» в Риме. А больше всего игр пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Там же пройдет финал и разыграют трофей чемпионата.

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