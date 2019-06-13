2019-06-13T16:34:24+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева снялась в японском кулинарном шоу

Петербургская фигуристка составила компанию Евгении Медведевой и Адене Загитовой
Петр КИБЕР
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Елизавета Туктамышева катается ледовых шоу и снимается в кулинарных программах.Елизавета Туктамышева катается ледовых шоу и снимается в кулинарных программах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пока соревновательный сезон у фигуристов на начался, многие спортсмены не только отдыхают и тренируются, но и участвуют в различных ледовых шоу по всему миру. Так прославленные российский одиночницы Алина Загитова, Евгения Медведева и петербурженка Елизавета Туктамышева принимают участие в постановке Fantasy оn Ice в Японии. А между репетициями девушки успевают и другие дела. Например, сняться в местном кулинарном шоу.

- Анонс шоу Fantasy оn Ice в Кобе. Женя и Лиза снялись в кулинарном шоу, - пишут поклонники фигуристок в соцсетях.

Впрочем, на кадрах анонса можно заметить, что готовить пыталась и Алина Загитова. А компанию нашим девушкам составил любимец местной публики, олимпийский чемпион японский фигурист Юзуру Ханью. Известно, что эфир кулинарного шоу должен состояться 15 июня на одном из японских телеканалов.

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Елизавета Туктамышева снялась в японском кулинарном шоу
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Напомним, что в сезоне 2018/2019 Елизавета Туктамышева не попала в состав сборной на чемпионат мира по фигурному катанию (Загитова стала там первой, а Медведева третьей), но завоевала «бронзу» на командном первенстве планеты. Оба турнира прошли в Японии.

Потом ученица Алексея Мишина отдыхала на Кипре вместе со своим женихом фигуристом Андреем Лазукиным. Там Елизавета показала не только татуировку под линией груди, но и соблазнительное фото в бикини, которое порадовало пользователей соцсетей смелым ракурсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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