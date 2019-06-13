Пока соревновательный сезон у фигуристов на начался, многие спортсмены не только отдыхают и тренируются, но и участвуют в различных ледовых шоу по всему миру. Так прославленные российский одиночницы Алина Загитова, Евгения Медведева и петербурженка Елизавета Туктамышева принимают участие в постановке Fantasy оn Ice в Японии. А между репетициями девушки успевают и другие дела. Например, сняться в местном кулинарном шоу.

- Анонс шоу Fantasy оn Ice в Кобе. Женя и Лиза снялись в кулинарном шоу, - пишут поклонники фигуристок в соцсетях.

Впрочем, на кадрах анонса можно заметить, что готовить пыталась и Алина Загитова. А компанию нашим девушкам составил любимец местной публики, олимпийский чемпион японский фигурист Юзуру Ханью. Известно, что эфир кулинарного шоу должен состояться 15 июня на одном из японских телеканалов.

team.orser Елизавета Туктамышева снялась в японском кулинарном шоу

Напомним, что в сезоне 2018/2019 Елизавета Туктамышева не попала в состав сборной на чемпионат мира по фигурному катанию (Загитова стала там первой, а Медведева третьей), но завоевала «бронзу» на командном первенстве планеты. Оба турнира прошли в Японии.

Потом ученица Алексея Мишина отдыхала на Кипре вместе со своим женихом фигуристом Андреем Лазукиным. Там Елизавета показала не только татуировку под линией груди, но и соблазнительное фото в бикини, которое порадовало пользователей соцсетей смелым ракурсом.