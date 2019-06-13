Как Григорий Перельман своего пьющего учителя математики проучил

Григорий Перельман – гений, доказавший теорему Пуанкаре, над которой десятилетиями бились математики во всем мире. Сейчас ученый остается загадкой для всего научного сообщества. И не только потому, что поразил всех отказом от премии в миллион долларов за свое открытие. Великий математик – человек закрытый. Живет в Петербурге, почти ни с кем не общается кроме своей мамы и ведет затворнический образ жизни. Перельман не дает интервью, не рассказывает о себе и не отвечает ни на какие вопросы.

Исключением стал лишь уральский режиссер Андрей Григорьев, снимающий фильм о гении. 13 июня математику исполнилось 53 года. В день рождения Перельмана Андрей Григорьев и классная руководитель гения Валентина Бердова рассказали «КП - Петербург» о детстве и нынешней жизни ученного.

«ГРИШУ ВСЕГДА ОКРУЖАЛИ ДЕВОЧКИ»

- Гриша Перельман учился у меня с 5 класса, - призналась «КП - Петербург» учительница Перельмана Валентина Васильевна. - Иметь такого ребенка в классе – это чудо. При случае чего защитит словами, что учитель весь материал дает. Класс был у него очень хороший. И на себя Гриша обращал внимание не только учителей, но и детей.

Недавно Интернет переполошила новость о том, что Перельман умирает. Один из его приятелей бросил клич, что видел гения в необычном образе: «В очень коротких и мятых штанах, совсем без носков (на улице минус 7) и в очень странных галошах на голую ногу». Но как оказалось, таким математик был с самого детства.

Григорий Перельман общается теперь только с мамой Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

- Он не зацикливался на своем внешнем виде, - поясняет учительница математика. - Не всегда был гладко причесан, пуговицу не застегивал. Но отвечал на уроках лучше всех. Девочки – его одноклассницы - были всего аккуратно одетые, причесанные и любили виться вокруг него. Поддевали его за внешний вид: «Гриша, почему у тебя так?». Он им отвечал очень коротко и очень корректно. Просто детям нравилось вертеться возле него. Но мне как-то рассказали об этом: «Знаете, они над ним издеваются». Я позвала девчонок, сказал: «Ну что вы?». Они ответили: «Мы просто интересуемся». Я попросила их так не делать, и они отстали от него. Гриша потом мне рассказывал, что девочки долго ходили вокруг него, спрашивали что-то, а теперь не подходят. Это я свою роль сыграла.

«УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ ЛЮБИЛ ВЫПИТЬ»

Математикой Григорий Перельман увлекался со школы. А иногда знал ее даже лучше учителя. Поэтому педагогу всегда приходилось отдуваться на уроках.

- Гриша очень не любил, когда врут, - признается Валентина Васильевна. - У нас был хороший коллектив учителей. Учитель математики Сергей Михайлович был блестящий, но было одно «но». Он любил выпить, дети это знали. Он мог быть грубым, мог иногда сочинять на уроках. В любых классах это проходило. Врал напропалую. Но Гриша быстро ловил его на этом. Один раз, второй. Сережка терпел-терпел, а потом сел за стол и сказал: «Извините, ребята, я к уроку сегодня не готовился».

Учительница Перельмана до сих пор помнит своего ученикаФото: Артем КИЛЬКИН

Валентина Бердова после этого спросила Григория, зачем он так сделал. И тогда впервые Перельман озвучил свою жизненную позицию.

- Я потом говорю: «Гриша, но как ты мог учителю сказать такое? Ну, не прав он. Дети все равно не поняли», - улыбается педагог. – А он отвечает: «Валентина Васильевна, я не люблю, когда врут». У него это и по жизни пошло. Вранья в нашей жизни всегда было много. Но авторитет учитель математики не потерял. Дети его любили. Потому что он преподносил знания так, что не хочешь, а запомнишь. Конечно, ему приходилось несколько раз увольняться из-за того, что он грубил и обзывал учеников. Ему попадало за это.

«ОТ ГРИШЫ ДОСТАВАЛОСЬ ВСЕМ»

Правда, доставалось от Перельмана не только учителю математики, но и другим. В детстве будущий гений интересовался всем и сразу.

- На уроках географии. Я была начинающий учитель, - вспоминает педагог. - Я говорю ему: «Как ты запомнил всю Африку?». А он: «Валентина Васильевна, я образ запоминаю и - цепляется». Он, безусловно, человек многогранный. Ему все интересно было: и музыка, и география, и история, и французский. Учитель иностранного языка, бывало, заговорится на французском, не то скажет, а Гриша поправит сразу, но очень деликатно. Но больше доставалось, конечно, Сергею Алексеевичу.

Нелюбовь к вранью, по словам учительницы, у Перельмана осталась до сих пор.

- Его протесты все из-за этого, - поясняет педагог. - Король Испании должен был ему вручать в Мадриде престижную награду медаль Филдса. Он не пришел, вместо этого пошел в лес за грибами у нас в Купчино. Я говорю: «Гриш, ну почему?». Он так и не ответил мне. Все его ждали там, а он грибы собирал. Но это его дело. Что же касается математики, то это он в маму. Она у него тоже математик. Помню его папу, он все время говорил: «Вы спрашивайте с него больше, он может больше». Бабушка его приходила. А сейчас он всем: сестре, отцу, маме запретил о себе говорить.

Григорий Перельман расскажет в фильме о своей жизниФото: Артем КИЛЬКИН

«МОГ БЫ СТАТЬ МУЗЫКАНТОМ»

Из Перельмана, по словам учительницы, вполне мог выйти хороший музыкант. В школе ему нравилось петь.

- Все дети ему говорили: «Гриша, спой!», и он поет, - вспоминает Бердова. - При том поет чистым голосом. У него голос не сильный был, но очень чистый. И любимая песня его: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». Я у него спрашивала, откуда знает слова. А он отвечал, что это дедушкины песни. Я с удовольствием его слушала. Но ребята - нетерпеливый народ. Если они отвлекались, он говорил: «Если меня не хотят слушать, я не буду петь». Еще он проводил политзанятия, рассказывал о событиях в мире. Но балбесы тоже не хотели слушать. Поэтому вскоре он тоже это прекратил.

О том, что Перельман всегда тянулся к музыке, рассказывает и режиссер Андрей Григорьев. Растопить сердце гения ему удалось благодаря оркестру. По просьбе режиссера музыканты играли классическую музыку под окнами дома Перельмана в ливень. Увидев это, математик и согласился на разговор с Григорьевым.

Андрей Григорьев готовит свой фильм о ПерельманеФото: Артем КИЛЬКИН

- Григорий Перельман раньше играл на скрипке, - поясняет Григорьев. – Но Сергей Евгеньевич Рубчин – его научный руководитель - отбил у него желание играть на музыкальных инструментах, чтобы тот больше посвятил себя математике. Сейчас мы готовим о нем фильм. Когда я общался с Перельманом, самое удивительное для него было то, что ученые, с которыми он работал в США, о нем интересуется. Когда я спросил: «Почему этих людей при упоминании только вашего имени сразу же просто парализует, откуда вы такой властью обладаете?». Ему было хорошо в этот момент, он шел и улыбался. Он создал себя сам, обаял миллионы людей.

Режиссер также объяснил, почему Григорий Перельман сейчас не идет на контакт.

- Журналисты его травмировали, сильно наседали на него, - рассуждает Андрей Григорьев. - Прошла деформация в его сознании, представители СМИ немного передавили. Мы с ним встречались уже два раза. Первый раз общались около двух часов. И в своем фильме я попробую передать ту мысль, кто такой Григорий Перельман и его внутренний мир. То, как он видит этот мир.

Фильм о Перельмане выйдет в 2021 году.

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