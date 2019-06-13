Салюта на День России и не планировалось: В администрации Петербурга объяснили произошедшую 12 июня ситуацию

Вопрос «почему на день России в Петербурге отменили салют?» весь день не сходит со страничек интернет-СМИ и социальных сетей. Нам тоже пришлось серьезно поломать над ним голову: ни в одном из комитетов, включая профильные, не могли прокомментировать произошедшее вечером 12 июня.

Комитет по культуре отправил нас в комитет по развитию туризма. Там попросили обратиться за уточнениями в Смольный. В Смольном перебросили на комитет по печати – и только там, наконец, нас смогли сориентировать.

Как выяснилось, основными праздничными мероприятиями ко дню России в Северной столице занимался комитет по молодежной политике и связи с общественными организациями. Там нас выслушали… и развели руками: какой салют? С чего все вообще взяли, что он будет?

- Никакого салюта в день России в Санкт-Петербурге изначально не планировалась, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь комитета Татьяна Лебедева. – Каждый год за две недели до праздника на сайте городской администрации публикуется полный план мероприятий. В этом году, как и в предыдущем, салют в нем не значился.

Действительно, список есть, и датирован он 28 мая. На всякий случай мы проверили сохраненные копии – вдруг информацию о салюте удалили в последний момент? Но и там все оказалось чисто.

- Скорее всего, кто-то в СМИ или просто в интернете опубликовал неправильную информацию, а остальные подхватили, - посетовал наш собеседник. – Очень жаль, что люди из-за этого испытали такие неудобства.

Получается, всему виной легкое массовое помешательство, охватившее в преддверии праздника журналистов. Это объясняет многое, но не все. Непонятно, в частности, как информацию о салюте попала в новостной раздел портала Государственных услуг Санкт-Петербурга. И непонятно, почему никто из профильных ведомств ничего не предпринял, когда городские издания одно за другим выдавали неправильную праздничную программу и советовали, откуда лучше смотреть пиротехническое шоу.

Чтобы окончательно расставить все точки на I, мы отправили официальный запрос в комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. На момент написания материала ответ в редакцию не поступил.

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