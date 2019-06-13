2019-06-13T19:22:37+03:00
Происшествия

«Не убивай меня, я же тебя люблю»: Младший сын вратаря СКА Максима Соколова рассказал, как брат убил мать

После ЧП предполагаемый убийца пытался покончить с собой, сейчас он в тяжелом состоянии
Леонид РОМАНОВ
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Жену легендарного голкипера нашли мертвым Фото: vk.com/ska1946Жену легендарного голкипера нашли мертвым Фото: vk.com/ska1946
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В доме титулованного российского хоккеиста, бывшего голкипера СКА, а ныне - тренера «молодежки» армейцев «СКА-1946» Максима Соколова работают следователи. В полицию позвонили соседи спортсмена, к которым прибежал его младший сын. Мальчик звал на помощь, добавив, что его старший брат пошел на маму с ножом. Ссора в семье закончилась трагедией: женщину нашли с перерезанным горлом. Сейчас в ЧП разбираются следователи.

Как стало известно «КП», возбуждено уголовное дело по статьей "Убийство". Сейчас старшего сына спортсмена тоже доставили в больницу. Предварительно, у него на шее тоже есть следы от ножа.

- На месте происшествия также обнаружен 17-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Молодой человек доставлен в больницу

Молодой человек доставлен в больницу

Сам Максим Соколов на звонки не отвечает.

Сейчас младший сын Соколова на допросе.

- Когда старший вошел в комнату к младшему после убийства матери, и сказал, что убьет его, - рассказал источник "КП". - Арсений ответил ему: "Не надо , я же тебя люблю". Он в тот момент еще не знал, что старший убил мать.

Старшего сына голкипера тоже зовут Максим. Соколов-младший пошел по стопам отца. Сейчас он голкипер в СКА-1946, где глава семейства после завершения спортивной карьеры работает тренером. На лед он первый раз вышел в январе этого года.

- Сегодня есть еще один повод для поздравлений - вчера в составе нашей команды дебютировал вратарь Максим Максимович Соколов! - сообщалось на сайте команды. - Пожелаем Максиму как можно чаще выходить на лед и добиваться новых и ярких побед в составе армейцев.

Максим Соколов-младший тоже играет в позиции голкипера

Максим Соколов-младший тоже играет в позиции голкипера

Соколов-младший отыграл лишь две игры. На сайте команды говорится, что у него 100 процентов отраженных бросков.

СПРАВКА «КП»

Достижения Максима Соколова-старшего

Заслуженный мастер спорта России, двукратный призер чемпионатов мира, участник национальной олимпийской сборной по хоккею на Олимпиаде в Турине. С 2014 года - тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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