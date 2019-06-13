«В плане дисциплины у младшего сына проблемы»: Голкипер СКА Максим Соколов о своих детях, которые дают показания по делу об убийстве матери

В Ленобласти следователи разбираются в смерти жены бывшего голкипера СКА Максима Соколова. Трагедия произошла в загородном доме семейства. К приезду полиции женщина была мертва, у нее остались следы от ножа на горле. Старший из сыновей – 18-летний Максим был тяжело ранен ножом. Его госпитализировали в больницу. Сейчас показания дает младший 15-летний сын супругов, который утверждает, что его брат набросился на родственников с ножом. Как все было на самом деле, устанавливают следователи, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Я ЖАЛЕЮ, ЧТО НЕ ВОСПИТАЛ»

Максим и Ирина Соколовы прожили вместе 20 лет, оба сына - родные. Последние годы погибшая женщина занималась воспитанием детей. По образованию она была психологом. Как удалось узнать «КП», между супругами давно были напряженные отношения. Знакомые семьи рассказывают, что Ирина всегда болезненно относилась к постоянным переездам мужа (Максим Соколов работал и Череповце, и в Омске, и в Челябинске) и никогда не ездила с ним - оставалась дома с детьми, в Петербурге. В 2017 году они развелись. По неподтвержденной информации, женщина однажды пыталась покончить с собой.

Сам Соколов-старший сейчас в шоке. После завершения спортивной карьеры, он работает тренером в СКА-1946 («молодежка» СКА – прим.ред.). За эту же команду выступает его старший сын, который тоже играет на позиции голкипера. Младший из сыновей тоже пытался стать хоккеистом, но у него не вышло. Сейчас глава семейства также на допросе у следователей. Незадолго до трагедии мужчина дал интервью «КП-Петербург», в котором рассказал об отношениях с детьми.

Жену легендарного голкипера нашли мертвым Фото: vk.com/ska1946

- Когда я вижу старшего сына на тренировках, то абсолютно спокоен, - пояснил Максим Соколов. - И у нас нет такого: «папа-сын». Я тренер, он мой хоккеист, подчиненный. А в игре, когда я его выпускаю, меня серьезно «подколачивает». Намного больше, чем когда я выходил сам. Тут большая ответственность. Но пока Максим не ошибался.

При этом тренер признал, что слишком мало времени уделял воспитанию сыновей из-за своей спортивной карьеры.

- По большому счету я потерял немного воспитания, - пояснил Максим. - Оно лежало на жене. В душевном плане дети очень хорошие. В плане дисциплины - особенно у младшего есть проблемы. И я жалею, что не приложил, не воспитал, не дотянул такие вещи. А сейчас… когда ты не спортсмен, а тренер, времени еще меньше стало.

«В СЕМЬЕ ПОСТОЯННО БЫЛ РАЗЛАД»

К слову, по словам друзей старшего из сыновей Максима, ссоры в семье были именно из-за частых разъездов спортсмена.

- В его семье постоянно был разлад, - пояснил "КП-Петербург" друг и коллега Соколова-младшего. - Макс жил сначала у мамы, а потом у папы и был немного закрытым человеком. Отец и мать расходились. Отец постоянно давил на него. Хотел постоянно от него большего. Был им не доволен, хотя он и так все делал хорошо. Я слышал однажды, как он кричал на своего отца.

Старший сын доставлен в больницу Фото: СКА

По словам друзей Соколова-младшего, сын тренера не отличался стабильным поведением.

- У него то радость, то грусть, - поясняет приятель парня. - Он чем-то отличался от всех Это точно была не норма поведения. У него постоянно менялись привычки, особенности, поведение. По нему никогда не было понятно рад он или расстроен

При этом младший из братьев на людях вел себя спокойнее.

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