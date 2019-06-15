Семья уток стала «виновницей» ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге

Необычное ДТП произошло на Пулковском шоссе в Петербурге днем в субботу, 15 июня. Девушка за рулем красной «Мазды» не смогла не уступить дорогу семейству уточек. Целый выводок птенцов шел через трассу за мамой-уткой. Затормозив на левой полосе перед маленькими «пешеходами», девушка спасла крякв. Но навредила сама себе и не только: сзади в «Мазду» врезался «Хендай Гетц», не успев затормозить.

В результате у второго авто – капот всмятку. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Легким испугом отделались и сами утки. О происшествии рассказали очевидцы в группе во «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714872" frameborder="0"></iframe> Из-за утки с птенцами на Пулковском шоссе произошло ДТП.

– У Пулковской обсерватории утка с утятами переходила дорогу и устроила ДТП, – написал очевидец в соцсети. – Пострадавших нет, уткам помогли перейти дорогу.

Пока водители разбирались с последствиями аварии, птицы-пешеходы продолжили путь. Помочь им преодолеть трассу все-таки решили другие автомобилисты. Побросав свои машины на полосе рядом с местом ДТП, они выскочили на дорогу. Самым сложным для птенцов стало взобраться на поребрик на обочине. Душераздирающее зрелище попало на видеокадры очевидцев: мама-утка зовет малышей к себе, а те не могут перепрыгнуть через высокий выступ и продолжают идти вдоль опасной дороги. Именно тут поспешили на помощь пассажиры и водители автомобилей. На руках они вынесли птенцов на траву.

Уткам помогли автомобилисты. Фото: скриншот видео / vk.com/spb_today

Тем временем добрый поступок людей на трассе вовсю комментируют и поддерживают пользователи соцсети.

– Да, постоянно езжу там и не раз видел что уточка с утятами переходят дорогу. Надо быть осторожным и не летать! – пишет один пользователь.

– Главное, что все живы и никто, кроме железа, не пострадал, – поддерживает другой.

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