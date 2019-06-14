«Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына вратаря СКА Максима Соколова

Жестокое убийство супруги легендарного экс-вратаря СКА Максима Соколова произошло на их загородной дачи в Ленобласти в коттеджном поселке Романовка. Дома в этот момент были сама Ирина Соколова и двое сыновей - 18-летний и 15-летний братья. Днем к соседям прибежал младший из них. Подросток был весь в крови, его трясло, но он заявил, что старший озверел и набросился на мать с ножом, убил ее, а потом напал на него. Прибывшие полицейские нашли Ирину мертвой. У нее было перерезано горло. Старший сын Максим Соколов был без сознания. На его теле были удары ножом на шее и груди.

Когда-то казалось, что это идеальная семья... Фото: Эксклюзив КП

"СТАРШИЙ БРАТ СОШЕЛ С УМА"

На допросах младший из сыновей сразу же рассказал слезливую историю, что брат к нему пришел с ножом и сказал: "Я тебя убью!". На что младший якобы ответил: "За что? Я же тебя люблю". После чего отбился и убежал к соседям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714674" frameborder="0"></iframe> Место убийства жены форварда СКА Максима Соколова.

- Но на допросах младший из сыновей путался в показания, давал очень противоречивую информацию, - рассказал "КП-Петербург" источник.

В итоге следователи пришли к выводу, что именно младший из сыновей может быть причастен к убийстве матери. Старшего допросить пока невозможно, так как он в тяжелом состоянии в больнице.

- По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий.

Трагедия произошла в загородном доме Соколовых Фото: СКР

К слову, на допросе младший из братьев Соколовых выдвинул невероятную версию.

- В его показаниях говорится, что старший брат планировал ритуальное убийство, - поясняет источник "КП". - Но это похоже на бред.

"МЛАДШИЙ СЫН НЕ СМОГ ИГРАТЬ В ХОККЕЙ КАК БРАТ"

Сам младший брат сейчас признает свою вину только частично. И следователи пока не исключают и вторую версию. Старший напал с ножом на мать, а потом, по словам младшего пытался покончить с собой, но не смог. И тогда, увидев мертвую маму, младший решил в отместку за нее добить старшего ударом ножа в сердце. Но тот выжил. Тем не менее, именно на младшего из сыновей недавно жаловался "КП-Петербург" глава семейства Максим Соколов.

- Когда я вижу старшего сына на тренировках, то абсолютно спокоен, - пояснил Максим Соколов. - И у нас нет такого: «папа-сын». Я тренер, он мой хоккеист, подчиненный. А в игре, когда я его выпускаю, меня серьезно «подколачивает». Намного больше, чем когда я выходил сам. Тут большая ответственность. Но пока Максим не ошибался.

Нож изъят и приобщен к делу Фото: СКР

Тренер признал, что слишком мало времени уделял воспитанию сыновей из-за своей спортивной карьеры.

- По большому счету я потерял немного воспитания, - пояснил Максим. - Оно лежало на жене. В душевном плане дети очень хорошие. В плане дисциплины - особенно у младшего есть проблемы. И я жалею, что не приложил, не воспитал, не дотянул такие вещи. А сейчас, когда ты не спортсмен, а тренер, времени еще меньше стало.

По подозрению в убийстве Ирины Соколовой задержан ее младший сын - 15-летний парень задержан. Фото: Эксклюзив КП

Известно, что младший из братьев тоже пытался пойти по стопам отца и заняться хоккеем. Но никаких успехов он не достиг.

- Старший сын Максим хотел себя попробовать вратарем и у него сложилось, - говорил Соколов. - Но у младшего не сложилось. У него такой характер: получается - хорошо, нет - пусть будет, как будет. Ему было важнее повеселиться, побезобразничать. Очень артистичный, после каждого пойманного броска, танцевал. Но при этом откровенно часто филонил на тренировках. Пришлось объяснить, что вратарь с таким подходом из него не получится. И он просто ушел на фехтование. Там вроде у него что-то получается.

Максим Соколов тренировал старшего сына Фото: СКА

"ЗАВИДОВАЛ ВНИМАНИЮ К БРАТУ"

Отношения в семье были прямо скажем далеки от идеала. Максим и Ирина Соколовы прожили вместе 20 лет, но последние годы жили раздельно. Последние годы погибшая женщина занималась воспитанием детей. Близкие Соколовых рассказывали, что Ирина, психолог по образованию, болезненно относилась к постоянным отъездам мужа и никогда не ездила с ним. Ходят даже слуха, что однажды Ирина Соколова даже пыталась покончить с собой.

Максим Соколов уже дал показания по делу Фото: СКР

Тяжелые отношения между супругами отражались и на детях.

- В семье Макса постоянно был разлад, - пояснил "КП-Петербург" друг и коллега старшего из сыновей. - Макс жил сначала у мамы, а потом у папы и был немного закрытым. Отец и мать расходились. Из-за этого часто были ссоры. Отец постоянно давил на Макса из-за хоккея: был им не доволен, требовал больше и больше.

Стоит ли говорить, что все внимание отца было приковано к старшему из сыновей, который пошел по его стопам и стал голкипером. Макс играл в команде, которую тренировал Соколов-старший. Это "молодежка" СКА. По одной из версий, из-за этого младший брат завидовал старшему. Сейчас это проверяют следователи.

СПРАВКА «КП»

Достижения Максима Соколова-старшего

Заслуженный мастер спорта России, двукратный призер чемпионатов мира, участник национальной олимпийской сборной по хоккею на Олимпиаде в Турине. С 2014 года - тренер.

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