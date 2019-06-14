«Все внимание было старшему, который болел раком»: Младший сын экс-вратаря СКА Соколова мог убить мать и порезать брата из-за ревности

Трагедия произошла в семье легендарного легендарного экс-форварда СКА, а ныне тренера молодежной сборной СКА Максима Соколова 13 июня. В загородном поселке Новая Романовка, что 12 километрах от Петербурга, на супругу хоккеиста Ирину Соколову, страшно сказать, напал один из двоих сыновей - 18-летний Максим или 15-летний Антон (имя изменено). О ЧП сообщил младший брат: в слезах он прибежал к соседям за помощью, кричал, что Максим убивает маму… Прибывшие полицейские нашли Ирину мертвой с перерезанным горлом, а старшего сына без сознания. У него были ножевые ранения на шее и груди. Сначала расправился с матерью, а потом решил покончить с собой? Как младший брат сумел вырваться из рук изверга или, может быть, он все сам и подстроил?

- Но на допросах младший из сыновей путался в показания, давал очень противоречивую информацию, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – Поэтому он задержан по подозрению в убийстве. Старшего Максима допросить невозможно, поэтому, возможно, младший решил переложить вину на него.

Мы тоже попытались разобраться в причинах семейной драмы и как такое вообще стало возможным, казалось бы в успешной, известной, столичной семье.

Братья раньше были не разлей вода, оба хотели стать хоккеистами

РЕБЕНОК БОЛЬНОЙ РАКОМ

Максим Максимович – долгожданный первый сын в семье Соколовых. Отец даже назвал его в свою честь не случайно, он всегда мечтал о мальчишке, из которого сможет вырастить достойного спортсмена на смену себе, еще более звездного и именитого. На коньки мальчугана поставили еще в трехлетнем возрасте, но через пару лет со спортом резко пришлось завязать… У Максима обнаружили лейкоз! Больше половины врачей твердили, что пацан долго не проживет. Примерно в это же время в семье появляется на свет второй малыш – Антон. Но все внимание, ясное дело, было приковано к старшему.

- Почти год Ира пролежала с Максом в больнице, спасала его, - говорит знакомая семьи. – И чудо случилось, мальчик выжил, болезнь победили! Помню, как она каждый час мыла пол, чтобы была стерильная частота… Она фантастическая мать, которая полностью посвящала себя детям, даже представить не могу, что сыновья могли совершить такое…

После тяжелой болезни Максим вернулся в хоккей! И стал показывать феноменальные успехи, тоже стал вратарем, как и отец. И даже прошел отбор в молодежную команду СКА и сыграл за них две игры, не пропустив ни одной шайбы в свои ворота.

- Когда я вижу старшего сына на тренировках, то абсолютно спокоен, - рассказывал в недавнем интервью «Советскому спорту» (от 6 июня 2018 года – прим. ред.) Максим Соколов-старший. - И у нас нет такого: «папа-сын». Я тренер, он мой хоккеист, подчиненный. А в игре, когда я его выпускаю, меня серьезно «подколачивает». Намного больше, чем когда я выходил сам. Тут большая ответственность. Но пока Максим не ошибался.

Трагедия семьи Соколовых началась еще 15 лет назад

ЗАКРЫЛ СОЦСЕТИ И ИЗМЕНИЛ ФАМИЛИЮ

Возможно ли такое, что всю жизнь Антон ревновал родителей к старшему, более успешному брату, которого практически вернули с того света, а теперь души не чаяли в нем? Однако у друзей Антона на этот счет своя версия и они уже начали собственное расследование, узнав, что их друга задержали.

- Он говорил, что старший брат в последнее время стал очень агрессивным, - рассказывает один из друзей младшего брата. – Он звонил и жаловался на Максима. Недавно тот поссорился с мамой из-за какого-то пустяка и разбил стекло в машине. Он срывался по любому поводу. Разбил телевизор, когда проиграл в игре в приставке. До этого ломал джойстик.

Младший сын дает показания по кровавой ссоре в своем доме

Антон сейчас признает свою вину только частично. Но следователи действительно не исключают и вторую версию. Максим напал с ножом на мать, а потом пытался покончить с собой, но не смог. И тогда, увидев мертвую маму, Антон решил в отместку за нее добить старшего ударом ножа в сердце.

Однако, мы попытались изучить соцсети Антона, но не смогли зайти на его страницы: все они заблокированы и фамилия изменена.

Отец парней никаких выводов пока не делает и произошедшее не комментирует.

- Спасибо за соболезнования, но я не могу ничего говорить, до свидания, - сказал «КП» Максим Соколов.

Младший брат жаловался на агрессию старшего.

В свою очередь друзья парня предоставили «КП-Петербург» переписку младшего сына, в ней он подробно рассказал о конфликте:

«Брат в лобовуху (стекло – прим.ред.) ударил кулаком. Ссора стала катализатором эмоций, и он по-инфантильному начал в конвульсиях дергаться и ударил. Теперь сбежал в неизвестном направлении».

Младший из братьев, по словам, друзей мог только обороняться. На старшего, а тем более на маму он бы сам никогда не кинулся.

К слову, сама мать детей в последнее время вела себя, по словам знакомых, тоже очень странно. Она увлеклась ведической культурой. И публиковала довольно странные посты, в одном из котором была цитата: "Мужик без ножа - не мужик"...

Старший брат разбил стекло в машине во время ссоры

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